Crecimiento del 1% en México prevé el Fondo Monetario Internacional

Fondo Monetario Internacional: México 2a economía más fuerte de América Latina. Crecimiento superior al 0.2% previsto en junio

Regeneración, 14 de octubre de 2025. En redes destacan que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó sus previsiones de crecimiento de la economía de México.

Como se indica anteriormente en junio el FMI había calculado un crecimiento de apenas 0.2% sin embargo ahora lo eleva 8 décimas y lo coloca en 1% para 2025.

Al tiempo que se menciona entre otras causas, un impacto menor del esperado de las medidas proteccionistas impulsadas por Estados Unidos.

Para la segunda economía más importante de América Latino – esto es, México-, el organismo prevé un 1.5% de crecimiento en 2026.

Esto es, una décima más de lo calculado en julio, según el informe de “Perspectivas Económicas Globales” del FMI.

Mismo que explicó que las medidas proteccionistas tuvieron un impacto limitado en la actividad económica y en los precios.

Lo que además, “sorprendió en el lado positivo a México y el Reino Unido”, señala.

Asimismo se recuerda que en 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció un 1.4%.

Lo anterior, deja atrás la previsión de que la política comercial de Estados Unidos arrastraría a la economía mexicana a una recesión.

De acuerdo con el FMI, actualmente México tiene una tasa efectiva de alrededor de 10 por ciento, lejos del cero en que se encontraba a finales de 2024.

No obstante, aún se encuentra como uno de los países con aranceles más competitivos, sólo debajo de Canadá. Y mucho más lejos de China, que se encuentra en torno a 45 por ciento.

Asimismo, el FMI aumentó al alza, de 2 por ciento a 2.4 por ciento su previsión sobre el crecimiento de América Latina y el Caribe para este año.

La mejora se debe a la reducción de los aranceles en la mayoría de los países de la región y a unos datos más sólidos de lo esperado, pormenorizó el organismo.

En lo que respecta a 2026, el FMI apunta a un avance de 1.5 por ciento en la economía mexicana, ligeramente por encima de 1.4 por ciento de sus estimaciones previas.

Asimismo, para América Latina y el Caribe prevé que el avance sea de 2.3.

Al tiempo que se subraya que este ajuste en el pronóstico del PIB regional incorpora el mejor desempeño esperado para Brasil y México, que aportan el 65% del PIB Latinoamericano.

Para Brasil que es la economía más grande de la región al contribuir con 33% del PIB regional, anticipan un crecimiento de 2.4% para este año.

Esto es superior al estimado que tenían hace cinco meses, que era de 2 por ciento.

Cabe destacar que con relación a las economías emergentes más desarrolladas, que son Brasil, Rusia, India y China (BRIC), se observa que nuevamente India será la economía más dinámica.

Lo anterior, con un crecimiento de 6.6% en 2025 que es mayor al 6.4% estimado por ellos mismos en julio.

Muy cerca, pero debajo, estará China, con una expansión de 4.8% en el PIB de este año y 4.2% el próximo.