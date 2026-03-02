Piden pena de muerte por interrupción del embarazo en Tennessee

Republicanos de Tennesse por cadena perpetua, e incluso la pena de muerte sin excepción por violación, malformaciones o incesto

Regeneración, 2 de marzo 2026– Una nueva propuesta legislativa de la Cámara de Representantes de EE. UU. permitiría aplicar la pena capital a las mujeres que decidan abortar en Tennessee, así como imputar a las mujeres “involucradas en el asesinato de su propio hijo no nacido”.

Pena de muerte

Los republicanos en Tennessee, EE. UU., han presentado una iniciativa que podría llevar a condenar a muerte a las mujeres que realicen un aborto.

El proyecto de ley 570 de la Cámara de Representantes del estado autoriza aplicar la pena de muerte a las mujeres que aborten.

También permitiría acusar de homicidio a las mujeres que “estén implicadas en el asesinato de su propio hijo no nacido”.

La legislación permitiría a los fiscales acusar a las mujeres de homicidio fetal en caso de que interrumpan su embarazo.

Penas

Este delito conlleva penas que pueden ir desde cadena perpetua, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, hasta la pena de muerte en ciertas circunstancias.

Tennessee cuenta con algunas de las normas más severas sobre el aborto en EE. UU. desde la implementación de su “ley de activación” en 2022:

La Ley de Protección de la Vida Humana prohíbe todos los abortos desde el momento de la fecundación, sin excepciones por violación o incesto.

Adicionalmente, realizar un aborto es considerado un crimen grave de clase C y puede resultar en multas y hasta 15 años de prisión para los médicos involucrados.

Excepciones

Las únicas excepciones son en casos de “aborto espontáneo” o “muerte no intencionada de un nonato”.

El comunicado sobre la enmienda no menciona otras excepciones, según reporta el medio.

No se permitirían juicios retroactivos para las mujeres acusadas de dichas acciones antes del 1° de julio, que es la fecha en la que, hipotéticamente, la ley empezaría a aplicarse.

El congresista republicano Monty Fritts apoya la idea de que las mujeres que abortan deberían recibir una condena de muerte.

Fritts

“Un asesinato es un asesinato. Sé que esto puede ser difícil de aceptar, y no pretendo ser insensible, lo prometo”.

Fritts explicó a dicho medio en línea, Tennessee Holler, y añadió que el aborto debería clasificarse como un “crimen capital”.

“No hemos logrado reconocer a ese pequeño ser del tamaño de un dulce como un ser humano. Si

quitamos la vida de un ser humano, debemos decir que es un asesinato”, comentó al medio.

Por otro lado, Clint Pressley, presidente de la Convención Bautista del Sur, también expresó su apoyo al proyecto de ley la semana pasada.

La propuesta de Barrett y Pody también ha recibido el respaldo de la Fundación para Abolir el Aborto, un grupo religioso y ultraconservador.