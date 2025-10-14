Cierre de frontera tras choques entre Pakistán y Afganistán

Kabul afirma haber matado 58 soldados de Pakistán en enfrentamientos armados durante la noche. Persisten fricciones

Regeneración, 14 de octubre 2025– «Pakistán ha cerrado todos los cruces fronterizos con Afganistán, incluido el paso fronterizo de Torkham y Chaman», confirmó a Efe un funcionario de seguridad paquistaní. Según la fuente, los disparos continúan en la frontera con Afganistán.

Afghanistan Pakistan Border Clash Resumes



CLASHES have erupted between the Afghan Taliban & the Pakistan Army at the Shorko border in Kurram, #Pakistan #Afghanistan https://t.co/7EFfE4F3NA pic.twitter.com/DXWzKrNdIc — India Strikes YT 🇮🇳 (@IndiaStrikes_) October 14, 2025

Fuerzas de seguridad

Las fuerzas de seguridad paquistaníes y los guardias fronterizos talibanes afganos intercambiaron disparos en la frontera anoche.

Después de que las fuerzas paquistaníes afirmaran que las fuerzas afganas recurrieron a disparos «no provocados» a lo largo de la Línea Durand.

La frontera afgano-paquistaní ha vivido episodios similares, como en abril de este año.

Entonces, tropas paquistaníes abatieron a 54 insurgentes procedentes de Afganistán, o en diciembre pasado, cuando los talibanes atacaron la frontera en represalia a un enfrentamiento previo.

The Taliban aired footage on state television showing their fighters storming a Pakistani military outpost along the Durand Line, capturing several Pakistani soldiers amid clashes with Islamabad’s forces. pic.twitter.com/VijIn2HD9K — Habib Khan (@HabibKhanT) October 14, 2025

Bajas

El Ministerio de Defensa de Afganistán dijo que sus fuerzas armadas llevaron a cabo operaciones de represalia contra las fuerzas de seguridad paquistaníes…

…a lo largo de la frontera en respuesta a las «repetidas violaciones» del territorio y el espacio aéreo afganos por parte del Ejército paquistaní.

Según el gobierno talibán, que culpa a Islamabad de haber bombardeado esta semana la capital afgana, Kabul, en los enfrentamientos abatieron a decenas de soldados paquistaníes.

El portavoz principal del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, declaró que las fuerzas afganas han capturado 25 puestos del ejército pakistaní, con 58 soldados muertos y otros 30 heridos.

Fronteras

«La situación en todas las fronteras oficiales y de facto de Afganistán está bajo control total, y se han prevenido en gran medida las actividades ilegales»;

Declaró Mujahid en una conferencia de prensa en Kabul. Pakistán no confirmó de inmediato las bajas.

Ninguno de los dos países ha proporcionado detalles sobre cuántos soldados de sus filas han muerto en los enfrentamientos.

El Servicio de Relaciones Públicas Interservicios (ISPR) del Ejército de Pakistán, su ala mediática, aún no ha emitido ningún comunicado sobre los enfrentamientos de anoche.

Según fuentes de seguridad paquistaníes, los talibanes afganos que permanecían en 19 puestos fronterizos anoche «han sido asesinados o han huido del lugar».

«Elementos terroristas»

El primer ministro pakistaní, Shebaz Sharif, condenó lo que calificó de «provocaciones de Afganistán» en la zona fronteriza con Pakistán durante la noche.

BREAKING: An American MQ-9 Reaper drone has been spotted flying over Afghanistan near the Iranian border. Afghan sources allege the drone entered Afghan airspace from Pakistan, raising fresh questions about U.S. took control of some Pakistani Airbases. pic.twitter.com/2r0L0EruZi — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) October 14, 2025

«No se cederá en la defensa de Pakistán, y toda provocación se enfrentará con una respuesta contundente y eficaz»;

Declaró Sharif en un comunicado, acusando a las autoridades talibanes en Afganistán de permitir que su territorio sea utilizado por «elementos terroristas».

Relaciones

🇵🇰Protestas masivas y disturbios en Punjab, Pakistán.



Las fuerzas de seguridad del gobierno están usando fuerza letal.



Las cifras oficiales indican que 36 personas han muerto. pic.twitter.com/c92F4yrEI5 — 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) October 14, 2025

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán se deterioraron tras la toma de poder en Kabul por parte de los fundamentalistas en agosto de 2021;

Tras la salida de las tropas estadounidenses del país y la caída del Gobierno republicano.

The Pakistan Air Force is currently conducting operations in Afghan airspace.#Afghanistan #السعوديه_العراق pic.twitter.com/ugOliR4gxZ — Roshan Sitara (@Roshan_Sitara5) October 14, 2025

El Gobierno paquistaní culpa a los talibanes afganos de proporcionar refugio al TTP -hermanos ideológicos de los fundamentalistas de Kabul.

Esto, para perpetrar atentados en Pakistán, algo que Kabul niega.