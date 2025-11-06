Decomiso de cocaína a la deriva en costas michoacanas

Semar decomisa 2.5 toneladas de cocaína flotando a la deriva en costas michoacanas, valuadas en casi mil millones de pesos

Regeneración, 6 de noviembre 2025– En una operación marítima de gran alcance, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron 87 bultos con aproximadamente 2.5 toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Michoacán.

Operativo

El operativo se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR).

En una operación marítima frente a las costas de Michoacán, se aseguraron 87 bultos con aproximadamente 2.5 toneladas de presunta cocaína.



Así como la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Como parte de las acciones de patrullaje y vigilancia marítima para mantener el Estado de derecho en el mar.

Durante las labores de reconocimiento, embarcaciones y unidades aéreas de la Armada detectaron una carga sospechosa flotando en aguas michoacanas.

Tras la revisión, fueron asegurados 47 bultos con un peso de 1,354 kilogramos de presunta cocaína.

Posteriormente, en una segunda intervención, se localizaron 40 bultos adicionales con 1,196 kilogramos más del mismo narcótico, sumando un total de 2,550 kilogramos.

Decomiso

Con este decomiso, la administración federal acumula cerca de 51 toneladas de cocaína incautadas en aguas nacionales desde el inicio del sexenio;

Resultado de los operativos marítimos, aéreos y terrestres encabezados por la Semar.

Las autoridades informaron que la droga fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal;

Se encargará de integrar las carpetas de investigación correspondientes para determinar su procedencia y los posibles responsables.

De acuerdo con estimaciones oficiales, este aseguramiento representa una afectación económica de más de 980 millones de pesos a la delincuencia organizada.

Además, impide que alrededor de cinco millones de dosis llegaran a la población.