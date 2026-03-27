Semar en Búsqueda de Veleros Desaparecidos en el Caribe

La Secretaría de Marina busca dos veleros con nueve tripulantes desaparecidos entre Isla Mujeres y Cuba. Llevaban ayuda humanitaria al Caribe

Regeneración, 27 de marzo de 2026.– La Secretaría de Marina activó protocolos de emergencia para localizar dos veleros desaparecidos en el mar Caribe recientemente. Las embarcaciones zarparon desde Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino final hacia la ciudad de La Habana, Cuba.

Nueve tripulantes de diversas nacionalidades viajaban a bordo de estas naves que transportaban importante ayuda humanitaria para la isla. El contacto con los navegantes se perdió poco después de su salida programada el pasado 20 de marzo.

“Tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo del presente año”, informó oficialmente la institución naval mexicana. Ante la falta de reportes de llegada, las autoridades navales iniciaron las maniobras de localización de manera inmediata.

Se busca garantizar la integridad física de las personas extraviadas en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano. La salvaguarda de la vida humana en el mar es la prioridad máxima para los rescatistas de la Semar.

Despliegue técnico y operativo de rescate

La Armada de México movilizó unidades de superficie y aéreas especializadas para cubrir la ruta estimada de navegación. Aeronaves tipo Persuader realizan patrones de búsqueda exhaustivos considerando las corrientes marinas y las condiciones meteorológicas predominantes hoy.

Los mandos navales en Isla Mujeres y Yucalpetén mantienen una vigilancia constante sobre el área del Caribe mexicano. El operativo de búsqueda y rescate emplea tecnología avanzada para detectar señales de las embarcaciones en el océano.

La Semar también emitió avisos urgentes a toda la comunidad marítima que opera en el Golfo de México. El objetivo es ampliar las capacidades de localización mediante el apoyo de buques comerciales, pesqueros y embarcaciones recreativas.

“Se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes”, señaló la institución naval en su comunicado de prensa más reciente. La coordinación técnica incluye el análisis de posibles puntos de cambio de rumbo durante la travesía original programada.

Cooperación internacional y diplomática

México estableció comunicación directa con agencias de rescate en Polonia, Francia, Cuba y también los Estados Unidos. Se mantiene un intercambio de información en tiempo real con las representaciones diplomáticas de los países de origen.

Esta red de cooperación busca fortalecer las capacidades de respuesta ante cualquier avistamiento o señal de auxilio detectada. La coordinación internacional es fundamental para cubrir el extenso perímetro de búsqueda en aguas internacionales del Caribe.

“Se mantiene coordinación internacional mediante comunicación con agencias consignatarias”, detalló la Secretaría de Marina sobre el proceso actual. Los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo trabajan de forma conjunta para rastrear la señal de los veleros desaparecidos.

Se analiza la información marítima disponible para determinar si hubo desviaciones por factores climáticos durante el trayecto hacia Cuba. El intercambio de datos técnicos entre naciones optimiza los recursos desplegados en esta misión de rescate humanitario.

Llamado a la comunidad marítima global

La autoridad naval solicita el apoyo de cualquier plataforma o embarcación que navegue actualmente por la región caribeña. Es vital reportar de inmediato cualquier avistamiento de objetos o naves que coincidan con la descripción de los veleros.

La Capitanía de Puerto en Isla Mujeres trabaja de la mano con las estaciones de búsqueda y vigilancia marítima. La participación de la comunidad marítima es clave para encontrar a los nueve tripulantes con vida lo antes posible.

“Se activaron los protocolos correspondientes en cumplimiento de la responsabilidad del Estado”, reiteró la dependencia federal en su informe. Se pide a los navegantes mantenerse alerta y reportar cualquier anomalía a las autoridades navales más cercanas sin demora.

Las operaciones continuarán sin descanso hasta obtener información certera sobre el paradero de la ayuda humanitaria y su tripulación. La vigilancia aérea y marítima se mantendrá activa durante las próximas horas en toda la zona de influencia.