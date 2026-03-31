Unión Europea pide ahorro de energéticos por guerra

Unión europea: Acciones para reducir el uso de queroseno y diésel: Conflicto en el Oriente Medio se extiende en el tiempo

Regeneración, 31 de marzo 2026– La Comisión Europea ha aconsejado a las naciones de la Unión Europea que adopten acciones voluntarias para reducir el uso de queroseno y diésel, dado que se prevé que el conflicto en el Oriente Medio se extienda en el tiempo. También solicita que mantengan sus refinerías operando a plena capacidad.

Carta

Esto fue comunicado este lunes por Dan Jørgensen, el comisario europeo de Energía y Vivienda.

En una carta que se anticipa a la videoconferencia que los ministros de Energía de los Estados miembros llevarán a cabo este martes por la tarde.

«La seguridad del suministro de la Unión Europea sigue estando garantizada.

Pero debemos estar preparados para una perturbación potencialmente prolongada del comercio internacional de la energía.

Por eso tenemos que actuar ya», declaró el comisario en un comunicado difundido este martes por el Ejecutivo comunitario.

Reservas

Bruselas sostiene que la UE «está bien preparada gracias a la obligación de que los Estados miembros mantengan reservas de petróleo.

A ello se suma la liberación de más de 400 millones de barriles de reservas estratégicas de petróleo coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Jørgensen instó a las capitales a «considerar la promoción de medidas de ahorro de demanda, con especial atención al sector del transporte».

En la carta, el comisario menciona que la AIE publicó el pasado 20 de marzo un documento con diez recomendaciones para ahorrar energía.

Recomendaciones

Entre ellas se sugiere trabajar desde casa cuando sea factible, reducir los límites de velocidad en las autopistas en al menos 10 km/h, y fomentar el uso del transporte público.

El comisario también solicita que las capitales informen a Bruselas sobre cualquier «riesgo de emergencia.

O cambios significativos en el suministro de petróleo y en las condiciones de la industria, incluyendo las reservas comerciales».

Esta propuesta difiere en parte del mensaje que la Comisión Europea había reiterado este mes, que solo recomendaba acumular gas para la próxima temporada fría.