Racionan combustible en Etiopía por escasez, debido a la guerra

Se racionan en Etiopía gasolina y diésel por el freno a los envíos de los Emiratos Árabes a través del estrecho de Ormuz

Regeneración, 31 de marzo 2026– El conflicto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán ha dejado a Etiopía sin combustible, un país que prácticamente depende de la importación de gasolina y diésel de los Emiratos Árabes Unidos.

Long lines are forming at fuel stations in Ethiopia’s capital, Addis Ababa, as shortages linked to the Middle East war begin to bite.



The country imports all of its petrol, mostly from the Gulf, leaving it highly exposed to supply disruptions. pic.twitter.com/hlEuiCs4qn — Radar Africa (@radarafricacom) March 28, 2026

Estrecho de Ormuz

Estos envíos habitualmente pasan por el estrecho de Ormuz, que ahora está bloqueado por la guerra.

Las reservas de combustible en Etiopía se están agotando y las largas filas se extienden por Adís Abeba y otras regiones.

Las gasolineras cierran una tras otra, y las pocas que siguen abiertas solo pueden abastecer a vehículos de servicios esenciales, debido al racionamiento.

En las áreas rurales, la situación es aún más crítica. Los dueños de las estaciones están acaparando combustible para revenderlo en el mercado negro a precios muy altos.

Fuel shortages are emerging in Ethiopia



Ethiopia imports ~100% of its fuel consumption



Rich countries are outbidding poor countries, leaving them in a desperate situation. pic.twitter.com/gAwPZaH5LV — Lukas Ekwueme (@ekwufinance) March 24, 2026

Precios elevados

Esto ha incrementado los costos del transporte y, a su vez, los precios de los alimentos.

El ministro de Finanzas, Ahmed Shide, describe el aumento de los precios del combustible a nivel mundial como “alarmante”.

Reconoce que el gobierno ha tenido que aumentar los subsidios para prevenir un colapso total en el suministro.

La dependencia de Etiopía de los combustibles importados es casi total, y los Emiratos Árabes eran su principal fuente.

ETHIOPIA FUEL CRISIS WORSENS



Daily life is grinding to a halt.



⛽ Vehicles are stuck in queues stretching for kilometers

🌙 Overnight waits still don’t guarantee fuel



⚠️ Meanwhile:

• Corruption is exploding

• Black market fuel selling at 4× official prices

• Public… pic.twitter.com/WSximXVw5z — Gaurav kochar (@gaurav_kochar) March 26, 2026

Ruta marítima

Por ello, el bloqueo en el estrecho de Ormuz ha interrumpido la ruta marítima que abastecía la mayor parte del petróleo que sostiene la economía etíope.

Las repercusiones se están sintiendo en toda la cadena de suministro:

Los camiones que llevan alimentos desde las zonas agrícolas hacia las ciudades han disminuido sus viajes o han dejado de operar por completo.

Los precios de los cereales se han duplicado en una semana.

Los productos perecederos se están pudriendo en los campos por falta de transporte.

Running dry – Massive queues at Addis Ababa petrol stations as Middle East conflict triggers global supply shock



Ethiopia is highly exposed to external shocks as it imports all of its petrol, largely from the Gulf.



Authorities introduced measures to ease fuel pressure,… pic.twitter.com/wwI9TJbMNo — Viory Video (@vioryvideo) March 28, 2026

Transición

El gobierno etíope promueve «la transición hacia vehículos eléctricos» como una solución a largo plazo.

Esto incluye la importación de autos eléctricos y la instalación de puntos de recarga en las principales ciudades.

Sin embargo, la realidad inmediata es la de un país que está casi sin alimentos por la falta de combustible.

Los subsidios gubernamentales y las compras de emergencia apenas ayudan a mitigar la escasez.

Mercado negro

Y el mercado negro se ha vuelto la única alternativa para quienes pueden pagar precios altísimos.

La situación en Etiopía refleja lo que sucede en muchos otros países del mundo:

Filipinas ha declarado un estado de emergencia energética.

Eslovenia está racionando combustible.

Pakistán ha reducido sus importaciones de gas a una sexta parte de su capacidad.

Pero en Etiopía, la crisis se suma a una situación ya delicada.

Ayuda humanitaria

Con millones de individuos dependiendo de ayuda humanitaria incluso antes de que comenzara el conflicto con Irán.

La amenaza de la hambruna vuelve a acechar el Cuerno de África.

La gente de Etiopía, que no está involucrada en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se volvió una de las principales víctimas indirectas.