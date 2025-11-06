Congreso de Tamaulipas pide a FGR investigar a Cabeza de Vaca

El Congreso solicita a la FGR que investigue la presunta serie de ilícitos cometidos dentro de la administración del panista

Regeneración, 6 de noviembre 2025– El Poder Legislativo de Tamaulipas acordó pedir a la Fiscalía General de la República una investigación en contra del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca por el decomiso de pipas, tractocamiones y combustible de presunto origen ilícito.

🗳️🏛️ Con 27 votos a favor y 5 en contra, el Congreso de Tamaulipas aprobó exhortar a la FGR a investigar al exgobernador Francisco Cabeza de Vaca y colaboradores por presunto lavado de dinero y tráfico ilegal de combustible. 💰

Investigación

Investigará también a otros involucrados en estos actos delictivos, que fueron ejecutados durante la administración de García Cabeza de Vaca en forma irregular.

En su sesión plenaria de este martes, con 27 votos a favor y 5 en contra de los diputados panistas, aprobó un Punto de Acuerdo;

Presentado por el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, en representación de los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y del Partido del Trabajo.

El acuerdo aprobado exhorta a la Fiscalía General de la República (FGR) a iniciar investigaciones sobre posibles responsabilidades derivadas…

…de la creación y operación del Servicio de Administración Tributaria del Estado, durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Motivos

En la exposición de motivos, se detalla que dicho órgano, implementado en 2020 como una instancia desconcentrada de la Secretaría de Finanzas estatal;

Habría operado fuera del marco legal, duplicando funciones de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración, e invadido facultades federales en materia de comercio exterior.

⚖️ El Congreso de Tamaulipas solicita a la FGR investigar al exgobernador Cabeza de Vaca por presuntas operaciones ilícitas. 💸 pic.twitter.com/lBP6lHRcjl — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) November 6, 2025

“Su implementación no solo fue ilegal por invadir facultades y violar la Ley de Coordinación Fiscal;

Sino que además duplicó la estructura de la Secretaría de Finanzas e interfirió con las facultades propias de la Secretaría de Administración”, resaltó Prieto Herrera.

Según la iniciativa, estas acciones derivaron en operativos ilegales, incluyendo revisiones de transporte de hidrocarburos y mercancías.

Sin sustento legal

🎯"El diputado de PAN, Federico Döring visitó a Cabeza de Vaca (prófugo de la justicia en Estados Unidos, sube fotos con él, eso se llama encubrimiento; delito que está en el código penal federal📜, quien encubre a un delincuente está cometiendo también un delito". ⚖️



Estos se realizaron sin ningún sustento legal y generaron presuntas irregularidades que afectaron a empresas y ciudadanos.

“La implementación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Tamaulipas, en el año 2020, tenía como finalidad, aunque de manera ilegal…

…convalidar los operativos en materia de comercio exterior que realizaban, sin sustento legal…

…la Secretaría de Finanzas y la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno estatal desde 2019”, precisa la propuesta.

Entre el 15 y el 18 de noviembre de ese año -abunda- embargaron 15 pipas y ocho tractocamiones que transportaban 444 mil litros de combustible, bajo la simple sospecha de contrabando.

Acuerdo

El Punto de Acuerdo aprobado solicita específicamente que la FGR investigue posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita;

Uso indebido de facultades, encubrimiento de delitos fiscales, contrabando de hidrocarburos, extorsión y otros relacionados, atribuibles al exgobernador y a quienes resulten responsables.

Prieto Herrera señaló que la iniciativa busca garantizar la rendición de cuentas y fortalecer el Estado de derecho.

Subraya que “la creación de instituciones públicas debe responder al interés general y cumplir con la legalidad, no servir para fines particulares”.

El acuerdo entró en vigor a partir de su aprobación y será remitido formalmente a la FGR para el inicio de las investigaciones correspondientes.