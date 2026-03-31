Más de 70 mineros mueren en ataque en Sudán del Sur

Un grupo armado atacó Jebel Iraq, en Sudán del Sur, en una ola de violencia y las profundas carencias del país africano

Regeneración, 31 de marzo 2026– Al menos 73 personas murieron y 25 resultaron heridas durante un ataque en Jebel Iraq, según informó el vicepresidente James Wani Igga, quien pidió que se inicie una investigación oficial para determinar quiénes son los responsables de este suceso.

Víctimas

Las autoridades locales han indicado que el número de personas afectadas podría aumentar, ya que siguen buscando a aquellos que están desaparecidos tras el ataque.

Las operaciones de búsqueda en la zona de Jebel Iraq continúan en curso.

El vicepresidente de Sudán del Sur, James Wani Igga, compartió esta información, la cual fue difundida por la agencia Europa Press.

Señaló que un grupo armado asaltó la localidad en el estado de Ecuatoria Central, causando la muerte de al menos 73 mineros e hiriendo a otros 25.

Pilar económico

Igga enfatizó que estas personas eran una parte importante de la economía local y fueron atacadas mientras trataban de sustentar a sus familias a través de su labor.

El vicepresidente de Sudán del Sur comentó que “tal nivel de violencia no solo infringe el derecho a la vida, sino que también representa un asalto directo a la paz y a la estabilidad”.

Igga instó a que se abra una investigación formal para identificar a los perpetradores y sus motivos.

Afirmó que “no podemos dejar que grupos armados anónimos continúen aterrorizando a nuestra población sin enfrentar consecuencias”.

Medidas de seguridad

En este contexto, el funcionario solicitó que se mejoren las medidas de seguridad en las zonas mineras y rurales, subrayando la importancia de proteger a las comunidades más vulnerables.

De acuerdo con Europa Press, la falta de seguridad no se restringe solo a Jebel Iraq.

En el último mes, el estado de Jonglei ha padecido varios episodios de violencia.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) reportó que, en un mes, al menos 58 personas perdieron la vida en distintas situaciones violentas en la región.

Desplazamiento

Esto provocó que aproximadamente 30,000 personas se desplazaran desde la área de Nyatim. MSF indicó que los recientes episodios de violencia en Lankien y Pieri fueron factores que impulsaron este éxodo.

Europa Press destacó que el incremento de la violencia en Sudán del Sur en los últimos años está relacionado principalmente con disputas entre comunidades.

El robo de ganado y los conflictos entre pastores y agricultores en las regiones más fértiles del país han aumentado.

Esto está vinculado al avance de la desertificación y al desplazamiento de comunidades enteras.

Los recientes sucesos en Jebel Iraq y en el estado de Jonglei demuestran el efecto directo que la violencia ejerce sobre los sectores más vulnerables del país.