Ausencias Clave en Cumbre de Latinoamérica y Europa

IV Cumbre CELAC-Unión Europea: Macron, Von der Leyen y Merz no asisten. Agenda, confirmados, cancelados y las presiones de EE. UU
Regeneración, 5 de noviembre de 2025.– La IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) en Santa Marta, Colombia, afronta ausencias significativas.
Esta cita, crucial para la alianza birregional, se celebra en un momento de alta tensión geopolítica global.
El «Factor Trump» y las Ausencias
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Friedrich Merz, no acudirán al encuentro.
Sus cancelaciones de último momento se perciben como un duro golpe a la relevancia política de la cumbre.
Fuentes del Palacio del Elíseo señalaron a EFE que la visita de Macron «no está prevista».
Además, esta falta de líderes de peso se relaciona con el creciente ambiente de fricción con Estados Unidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció públicamente:
«Hay que denunciar que EEUU ejerce fuertes presiones a los países del Caribe para que no asistan a la cumbre». Este clima afecta al peso político del evento.
Agenda y Asistentes
La cumbre se desarrollará en Santa Marta, Colombia, los días 9 y 10 de noviembre. Además, se realiza el Foro de la Sociedad Civil (7 y 8 de noviembre) y el Foro Empresarial (9 y 10 de noviembre).
La agenda busca alinear estrategias comunes y generar beneficios tangibles.
Se enfocará en la Agenda de Inversión Global Gateway UE-ALC, la transición energética y la cooperación comercial.
Hasta el momento hay personalidades canceladas notables, como Emmanuel Macron, Presidente Francés, Ursula von der Leyen, Presisdente de la Comisión Europea, y Friedrich Merz, Canciller de Alemania.
Al mismo tiempo se cuentan con confirmados Clave, entre los que destacan el Presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
También asistirán el presidente de España y otros líderes europeos y caribeños.
Posicionamiento Unitario
Sin embargo, los líderes que sí asistirán buscan reafirmar la alianza estratégica.
El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, espera que el encuentro se mantenga centrado en sus ejes.
La alianza se arraiga en valores e intereses comunes, así como en estrechos lazos económicos y culturales.
Por consiguiente, se insiste en una voz euro-latinoamericana en el mundo. La CELAC, por su parte, reafirma ser una «tierra de paz».
Se promueve la autonomía, la no injerencia y la soberanía.