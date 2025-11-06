Ausencias Clave en Cumbre de Latinoamérica y Europa

IV Cumbre CELAC-Unión Europea: Macron, Von der Leyen y Merz no asisten. Agenda, confirmados, cancelados y las presiones de EE. UU

Regeneración, 5 de noviembre de 2025.– La IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) en Santa Marta, Colombia, afronta ausencias significativas.

Esta cita, crucial para la alianza birregional, se celebra en un momento de alta tensión geopolítica global.

#ColombiaEsCELAC | 12 jefes de Estado, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres en la IV Cumbre CELAC-UE 2025 de Santa Marta.👇https://t.co/z46VyfxGEF — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 5, 2025

El «Factor Trump» y las Ausencias

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Friedrich Merz, no acudirán al encuentro.

Sus cancelaciones de último momento se perciben como un duro golpe a la relevancia política de la cumbre.

#ElCalentao 🥘 | Al ritmo de tambor y gaita, Los Gaiteros de Esparragoza llenan de sabor y tradición la Cumbre CELAC–Unión Europea. 🌎🥁



Su presentación lleva el sonido del Caribe colombiano a un encuentro donde la diplomacia y la cultura se entrelazan para mostrar la riqueza… pic.twitter.com/w1itX848mN — Señal Colombia (@SenalColombia) November 6, 2025

Fuentes del Palacio del Elíseo señalaron a EFE que la visita de Macron «no está prevista».

Además, esta falta de líderes de peso se relaciona con el creciente ambiente de fricción con Estados Unidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció públicamente:

«Hay que denunciar que EEUU ejerce fuertes presiones a los países del Caribe para que no asistan a la cumbre». Este clima afecta al peso político del evento.

Agenda y Asistentes

La cumbre se desarrollará en Santa Marta, Colombia, los días 9 y 10 de noviembre. Además, se realiza el Foro de la Sociedad Civil (7 y 8 de noviembre) y el Foro Empresarial (9 y 10 de noviembre).

La agenda busca alinear estrategias comunes y generar beneficios tangibles.

Se enfocará en la Agenda de Inversión Global Gateway UE-ALC, la transición energética y la cooperación comercial.

Hoy sostuve una reunión con los embajadores y representantes de los países miembros de CELAC–Unión Europea, ONU, en la cual analizamos los principales retos y avances de Colombia en materia de seguridad, con énfasis en la lucha frontal contra el narcotráfico y sus redes… pic.twitter.com/hJm48D7UTc — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 6, 2025

Hasta el momento hay personalidades canceladas notables, como Emmanuel Macron, Presidente Francés, Ursula von der Leyen, Presisdente de la Comisión Europea, y Friedrich Merz, Canciller de Alemania.

Al mismo tiempo se cuentan con confirmados Clave, entre los que destacan el Presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

🇨🇴🌎 Los presidentes de Brasil, España, Uruguay y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, confirmaron su asistencia a la IV Cumbre CELAC-UE, que se realizará en Santa Marta.



🇨🇴 El presidente @petrogustavo denunció que hay sectores enemigos de la paz que insisten… pic.twitter.com/Zjldh4RtkA — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) November 5, 2025

También asistirán el presidente de España y otros líderes europeos y caribeños.

Posicionamiento Unitario

Sin embargo, los líderes que sí asistirán buscan reafirmar la alianza estratégica.

El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, espera que el encuentro se mantenga centrado en sus ejes.

Los gringos querían sabotear la Cumbre CELAC-UE de Santa Marta y la que resultó cancelada fue la Cumbre de las Américas.



Colombia unida con México son puro poder. pic.twitter.com/A8Ov3l4tSg — Doña Ligia 🇨🇴🇻🇪🇵🇸 (@ligia281243) November 4, 2025

La alianza se arraiga en valores e intereses comunes, así como en estrechos lazos económicos y culturales.

Por consiguiente, se insiste en una voz euro-latinoamericana en el mundo. La CELAC, por su parte, reafirma ser una «tierra de paz».

Se promueve la autonomía, la no injerencia y la soberanía.