Abasto de medicamento alcanza 97%, meta es 100%: Sheinbaum

Sheinbaum: Avanza abasto. En caso de faltante marcar 079, dirigirse a Módulos Trato Digno o ingresar a página recetacompleta.gob.mx

Regeneración, 31 de marzo de 2026. La Presidenta Sheinbaum destacó que el promedio de abasto de medicamentos es de más del 97 por ciento en las tres instituciones de salud pública.

Esto es, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Desde luego, puntualizó que se continúa trabajando para llegar al 100 por ciento.

Sheinbaum

“El esquema de compra de medicamentos nos ha permitido llegar en este momento a un promedio de un poco más de 97 por ciento en las tres instituciones.

«Evidentemente, el objetivo es llegar al 100 por ciento. ¿Por qué no hemos llegado al 100 por ciento?

«En algunos casos hay proveedores que no han entregado, o en algunos casos a lo mejor en una unidad de salud no había cierto medicamento, aunque en otra unidad de salud sí lo había.

“Estamos trabajando para tener el 100 por ciento, pero hemos avanzado muchísimo en el abasto de medicamentos. Y siempre está el 079 para que puedan hablar en caso de que no sean adecuadamente atendidos”.

Así, puntualizó desde Palacio Nacional en las Mañaneras del Pueblo.

Reporta

Cabe desatar que agregó que en caso de que haya necesidad de reportar la falta de un medicamento, las y los pacientes pueden acercarse a los módulos de Trato Digno, marcar al número 079.

E incluso ingresar en la página recetacompleta.gob.mx para hacer la solicitud correspondiente.

En tanto que el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, presentó la Modernización de la compra pública de medicamentos.

Misma, detalló que tiene como objetivo priorizar las opciones con mejores resultados clínicos y mayor seguridad para garantizar tratamientos adecuados y actualizados.

Además se fortalece el abasto y se optimizan los recursos.

Destacó que, el análisis técnico identificó que en la atención primaria el 21 por ciento de los medicamentos pueden sustituirse por opciones más eficientes.

Asimismo, en la atención hospitalaria el 41 por ciento; y en la atención pediátrica el 9 por ciento.

De esta manera, con la modernización se pasa de 2 mil 753 claves de medicamentos a mil 929, fortaleciendo las opciones para los pacientes al priorizar lo más eficiente para los tratamientos y quedan incluidos en los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM).

Zoé

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que en los últimos seis meses se han surtido 371.1 millones de piezas en las mil 513 farmacias en todos los niveles.

De estas, 277.5 millones corresponden a las Unidades de Medicina Familiar (UMF), 88.2 millones en hospitales de segundo nivel de atención y 5.5 millones en el tercer nivel.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que en esta dependencia se tiene 97 por ciento de abasto.

Es decir, en sus 766 farmacias, de ellas 592 están entre el 95 y 100 por ciento, mientras que 174 entre el 90 y 94 por ciento.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, señaló que, a la fecha, las Rutas de la Salud han entregado 162 millones de medicamentos.

En tanto, la próxima semana iniciará la siguiente distribución con 15 millones de piezas a través de 3 mil 550 rutas ya establecidas.