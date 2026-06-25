Dos intensos sismos dejan víctimas y destrozos en Venezuela

Al menos 164 personas murieron y casi mil resultaron heridas por los dos sismos que se registraron este miércoles en Venezuela

Regeneración, 25 de junio 2026– Este miércoles, Venezuela fue sacudida por dos terremotos intensos, los cuales han dejado al menos 164 personas fallecidas y más de 970 heridas, además de ocasionar severos daños en la infraestructura nacional.

Sismos

El primer sismo, con una magnitud de 7,2, ocurrió en la costa central de Venezuela a las 18:04, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro se localizó cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy, aproximadamente 280 km al oeste de Caracas.

Apenas 39 segundos después tuvo lugar un segundo terremoto, aún más fuerte, que afectó la misma área.

Su epicentro se ubicó cerca del municipio de Yumare, un poco más al norte, y alcanzó una magnitud de 7,5.

Estado de emergencia

La presidenta Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia para gestionar la tragedia en los estados de Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón.

En su primer informe sobre los efectos de los sismos, dado a conocer pasadas las doce de la noche en Caracas, Delcy Rodríguez mencionó:

«Quiero decir que es una verdadera tragedia», y expresó sus condolencias a «quienes hayan sufrido pérdidas de un familiar».

Aunque La Guaira fue la zona más afectada, Rodríguez destacó que el temblor se sintió prácticamente en todo el país.

Fondo

En la mañana del jueves, la presidenta anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional.

Estará destinado a la reconstrucción de infraestructura, hospitales y viviendas.

Rodríguez indicó que el aeropuerto sufrió daños severos, lo que resultó en su cierre.

Maria Alejandra, una residente de Caracas, relató su experiencia con los sismos frente a la cámara: «Logramos abrir la puerta y una nube de humo nos impedía ver».

Panorama

«Al descender, el panorama parecía sacado de una película de terror», añadió entre lágrimas.

Contó que tuvo que trepar por entre los escombros con sus vecinos, entre ellos un bebé, y mencionó que de un edificio cercano, solo pudo ver salir a una familia.

Otra vecina, Odalis Escalona, narró que en su edificio “todas las escaleras se cayeron, las paredes se agrietaron y objetos del techo cayeron”.

Diosdado Cabello, el ministro del Interior de Venezuela, fue el primer alto funcionario en dirigirse a la televisión estatal tras los hechos.

Mensaje

Cabello pidió a la población que evacuara los edificios que habían sufrido daños, y mencionó “situaciones alarmantes” en áreas de Caracas como Los Palos Grandes y Altamira.

Un par de horas después, en un mensaje en cadena nacional, Delcy Rodríguez pidió “tranquilidad” y “unidad” para afrontar la calamidad.

Inmediatamente después de los temblores, se interrumpió el suministro eléctrico y la conexión a internet en partes de Caracas, La Guaira y otros estados.

Durante los próximos días no se realizarán clases en escuelas y universidades, ni actividades económicas no esenciales.