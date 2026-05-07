Legisladores de Estados Unidos piden claridad nuclear a Israel

La política de ambigüedad de EE.UU. sobre las armas nucleares de Israel aumenta peligro en la guerra de Israel y EE.UU. contra Irán

Regeneración, 7 de abril 2026– Un grupo de miembros demócratas del Congreso de Estados Unidos ha solicitado que el Departamento de Estado ponga fin al largo silencio del gobierno estadounidense sobre las capacidades nucleares de Israel.

Carta

Los demócratas enviaron una carta al secretario de Estado Marco Rubio, donde indicaron que la guerra contra Irán es la razón para necesitar más información.

Se piensa que Israel cuenta con armas nucleares desde la década de los 60, pero mantiene «una política de opacidad nuclear.»

No confirma oficialmente la existencia de su programa y su arsenal nuclear, según la Iniciativa contra la Amenaza Nuclear, que tiene sede en Washington, D.C.

La Casa Blanca ha mantenido durante mucho tiempo una postura vaga sobre el asunto, a pesar de algunas admisiones menores.

Transparencia

A su vez, los representantes han iniciado esfuerzos conjuntos para más transparencia, en medio de años de apoyo bipartidista hacia Israel.

«El Congreso tiene la responsabilidad constitucional de estar plenamente informado sobre el equilibrio nuclear en Oriente Medio.

El riesgo de escalada por parte de cualquiera de las partes en este conflicto, y la planificación y las medidas de contingencia del gobierno para tales escenarios».

Dice la carta, firmada por 30 miembros del Congreso. «No creemos haber recibido esa información».

Ambigüedad

«Una política de ambigüedad sobre las capacidades nucleares de una de las partes en este conflicto hace imposible una política coherente de no proliferación en Oriente Medio.

Para Irán, para Arabia Saudí y para cualquier otro Estado de la región que tome decisiones basándose en su percepción de las capacidades de sus vecinos», continúa el documento.

“¿Posee Israel actualmente capacidad de enriquecimiento, y a qué nivel?” preguntaron los legisladores.

Los documentos indican que, en 1968, la CIA comunicó al presidente Lyndon B. Johnson que Israel había desarrollado o podía tener una arma nuclear.

Acuerdo

Más adelante, se dice que el presidente Richard Nixon habría llegado a un acuerdo con la primera ministra israelí Golda Meir.

Israel se comprometió a no reconocer ni comprobar su arsenal nuclear a cambio de que Washington cesara las presiones de supervisión.

En su carta, los representantes señalaron que “los registros públicos apoyan de manera sólida y constante la conclusión de que Israel tiene armas nucleares”.

Se referían a una Estimación Especial de Inteligencia Nacional de EE.UU. de 1974 y a diversas declaraciones de funcionarios estadounidenses e israelíes.

Iniciativa

La Iniciativa contra la Amenaza Nuclear estima que Israel posee 90 ojivas nucleares y un stock de plutonio entre 750 y 1110 kg (1700 a 2400 libras).

Asimismo, tiene seis submarinos capaces de lanzar armas nucleares y misiles balísticos de alcance intermedio que pueden llegar entre 4800 y 6500 km (3000 a 4000 millas).

No obstante, la presión coordinada del Congreso hacia los gobiernos presidenciales de Estados Unidos ha sido muy infrecuente.

La carta se envía en un momento en que representantes de ambos partidos ponen en duda las relaciones de Washington con Israel durante el genocidio en Gaza y el conflicto con Irán.

El gobierno de Trump sostiene que evitar que Irán produzca un arma nuclear es un objetivo fundamental en su conflicto.