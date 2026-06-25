Conductor atropella 17 personas en celebraciones mundialistas

Un conductor en Cabo San Lucas, al verse inmerso en los festejos por el triunfo de la selección de México, aceleró sobre la multitud

Regeneración, 25 de junio 2026– Las fiestas por la victoria de México frente a Chequia en el Mundial 2026 finalizaron con múltiples heridos la noche del miércoles en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde muchas personas se reunieron para celebrar el éxito del equipo nacional.

Informes

Los primeros informes indican que un automovilista que transitaba por el bulevar Lázaro Cárdenas aumentó la velocidad al toparse con personas en la carretera.

Después del incidente, llegaron agentes de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil para atender a los heridos y acordonar el área.

Según datos oficiales, al menos 17 personas lesionadas fueron llevadas a diferentes clínicas para recibir atención médica.

El lugar del accidente se mantuvo cerrado al tráfico mientras los servicios de emergencia atendían a los lesionados y comenzaban las primeras indagaciones.

Conductor detenido

El conductor relacionado con el atropello durante la celebración por la victoria de la Selección Mexicana contra República Checa en el Mundial 2026 fue detenido por las autoridades.

Posteriormente, fue trasladado bajo vigilancia policial a un hospital, según informó la Dirección General de Seguridad Pública de Los Cabos.

El comunicado oficial señala que el incidente ocurrió aproximadamente a las 21:05 horas del miércoles 24 de junio en la zona turística de Cabo San Lucas.

Allí se estaba llevando a cabo una gran reunión de aficionados para conmemorar el triunfo del equipo nacional.

Atropello

Las autoridades indicaron que el conductor estaba transitando por esa vía cuando se vio rodeado por personas que bloqueaban el paso y presionaban su vehículo.

En ese instante, realizó una aceleración súbita que causó el atropello de varios peatones.

Tras recibir el aviso, miembros de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos pusieron en marcha un operativo para atender la emergencia, asegurar el área y proporcionar atención prehospitalaria a los afectados.

El balance inicial reportó al menos 17 heridos, quienes fueron enviados a diferentes centros médicos para su evaluación y tratamiento.

Custodia

En relación al conductor, se informó que fue detenido en el lugar del accidente y luego llevado a un hospital por las heridas que tenía.

Una vez bajo custodia policial, quedó a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que decidirá su situación legal a medida que avancen las indagaciones.

Después de finalizar las labores de asistencia, inspección y peritaje, la carretera se reabrió y se restableció el orden público en la zona, sin que se detectaran riesgos adicionales para la comunidad.

La Dirección General de Seguridad Pública manifestó que trabaja en conjunto con las autoridades investigadoras para esclarecer lo sucedido y dar seguimiento al caso.