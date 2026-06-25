Ghalibaf: Los fondos para Irán no comprarán productos de EE.UU.

Estados Unidos indicó que los fondos descongelados se utilizarán para la compra de bienes agrícolas de agricultores de ese país

Regeneración, 25 de junio 2026– El presidente de la Asamblea Nacional de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien también lidera el equipo negociador en las conversaciones con Estados Unidos, rechazó las declaraciones de Donald Trump sobre que los activos desbloqueados de Irán se emplearían únicamente para comprar exportaciones agrícolas de Estados Unidos.

Afirmación falsa

“Estados Unidos afirma falsamente que nuestros activos descongelados comprarán sus productos agrícolas”, publicó Mohammad Bagher Ghalibaf en su cuenta de la red social X el jueves.

“La única cosecha que estamos recogiendo es la que ustedes [Estados Unidos] sembraron: décadas de desconfianza. Es orgánica, abundante y de producción propia.”

Agregó que Washington «solo exporta soja transgénica, promesas incumplidas y palabrería vacía».

Las críticas surgieron después de que Trump mencionara que la ayuda financiera inicial a través del Memorando de Entendimiento (MOU) mediado por Pakistán incluiría 500 millones de dólares en productos estadounidenses.

Discurso

Trump aseguró que esos fondos se usarían para comprar maíz y trigo de agricultores estadounidenses con el fin de resolver lo que él calificó como el «problema de hambre» en Irán.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que si los activos iraníes son liberados, «beneficiarán a los agricultores de Estados Unidos y alimentarán a la población iraní».

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, realizó declaraciones junto a líderes de Baréin en Manama este jueves.

Dijo que Estados Unidos busca un acuerdo que no comprometa la seguridad ni el bienestar, ni para sí mismo ni para sus aliados en la región.

Respuesta

Los medios de comunicación iraníes, tanto estatales como semioficiales, han respondido a la narrativa del gobierno estadounidense, presentando el acuerdo como una victoria estratégica en lugar de una concesión.

Según informes de la agencia de noticias semi-oficial Mehr, Ghalibaf calificó el memorándum durante una visita diplomática a Bakú como una «declaración de derrota para Estados Unidos».

Afirmó que el texto no incluye ninguna cláusula legal que obligue a la compra de productos estadounidenses.

El lunes, el gobernador del banco central de Irán aseguró que los fondos liberados en el marco del acuerdo que se está negociando con Estados Unidos no estarán necesariamente restringidos a productos esenciales.

Acuerdo

Las tensiones sobre la implementación del acuerdo surgen mientras ambas partes siguen discutiendo los detalles del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos.

El acuerdo, mediado por Pakistán, comenzó su vigencia el 18 de junio tras las firmas electrónicas de Trump y del presidente iraní Masoud Pezeshkian.