Greta Thunberg Exige Vetar Productos de Asentamientos Israelíes

Protesta en Bruselas. Exigen a la Unión Europea prohibir productos elaborados en Cisjordania, por derechos humanos

Regeneración, 18 de junio de 2026.– Greta Thunberg lideró una fuerte protesta ciudadana en Bruselas durante este jueves para exigir acciones económicas concretas.

Un centenar de activistas se reunió frente al Consejo Europeo para demandar sanciones comerciales contra asentamientos israelíes.

El grupo exigió a la Unión Europea prohibir la importación y venta de productos elaborados en Cisjordania.

Estas controvertidas mercancías son etiquetadas como israelíes, aunque provienen de territorios palestinos actualmente reocupados de manera ilegal.

Cabe destacar que esta manifestación ocurrió exactamente en la víspera de una importante cumbre de líderes europeos.

Los dirigentes de este bloque comunitario debatirán varios temas diplomáticos cruciales durante los próximos días en Bruselas.

Varios integrantes de la flotilla Global Sumud organizaron esta estrategia de presión política y defensa de derechos humanos.

Los manifestantes permanecieron en absoluto silencio frente a una gran pancarta para condenar la ocupación del territorio.

"We won't kneel to occupation, EU: Stop buying what Israel steals"



Hundreds of activists, including prominent Greta Thunberg, gathered in Brussels near EU institutions to demand sanctions against Israel ahead of EU summit. pic.twitter.com/IY76IZOmlA — Gaza Behind Scenes (@gazabehindscens) June 18, 2026

Denuncias de abusos y violencia bajo custodia

Por otra parte, varios asistentes denunciaron haber sufrido graves abusos y malos tratos por parte de fuerzas israelíes.

El navegante belga Arno Meyns declaró: «Sufrí fracturas de costillas durante una brutal intervención militar en mi contra».

La enfermera y activista francesa Mariam Hadjal también expuso su caso para visibilizar la violencia en la región.

Hadjal señaló: «Fui víctima de abusos físicos y una agresión sexual mientras me encontraba privada de mi libertad».

Siguiendo esta línea de testimonios, la periodista árabe-judía Noa Avishag Schnall narró su terrible experiencia bajo custodia estatal.

La comunicadora afirmó de forma contundente: «Recibí múltiples golpes y amenazas de violación por parte de los oficiales».

Estos testimonios buscan alertar a la comunidad internacional sobre las graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos fundamentales.

Los organizadores de la protesta acusaron a la Unión Europea de ser cómplice del robo de recursos palestinos.

Exigencias legales y renuncias internacionales

Además de estas fuertes declaraciones, el evento contó con la notable participación de la activista Chloe Fiona Ludden.

Ludden es una ex funcionaria de Naciones Unidas que decidió separarse de su importante cargo diplomático recientemente.

Ella explicó: «Renuncié en protesta por la deficiente respuesta internacional ante la grave crisis humanitaria en Gaza».

Su presencia reforzó la urgencia de establecer medidas económicas y comerciales contundentes contra los asentamientos de Israel.

Para concluir, los manifestantes exigieron a los gobiernos europeos actuar con firmeza y detener las actuales relaciones comerciales.

Los inconformes argumentaron que la existencia de estos asentamientos viola flagrantemente el derecho internacional vigente en la actualidad.

Por ello, solicitaron a las autoridades del continente dejar de adquirir bienes que Israel roba a los palestinos.

Esta movilización pacífica busca generar un cambio profundo en la política exterior de toda la Unión Europea pronto.