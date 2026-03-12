En el mundo sube la gasolina, en México a 24 pesos: Sheinbaum

Renovación de patriota acuerdo con gasolineros de México para proteger la economía de las familias. 96% de estaciones de servicio se suman

Regeneración, 11 de marzo de 2026. La presidenta Sheinbaum destacó en redes sociales la renovación del acuerdo con gasolineros para mantener estables los precios de la gasolina y mantener estable la economía.

Como se sabe se trata de un acuerdo totalmente voluntario con los gasolineros, impulsado por la 4T.

Sheinbaum

Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro. pic.twitter.com/yG33VI6yOX — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 11, 2026

Así, en X, la presidenta mostró una foto con los participantes en la renovación del acuerdo.

«Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario…

«.. con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro».

Así informó la presidenta.

Como se sabe se estableció un compromiso para mantener el precio de la gasolina regular (Magna) por debajo de los $24.00 pesos por litro.

Además el pacto tiene una duración semestral, por lo que este nuevo tope estará vigente hasta septiembre de 2026.

Según informes oficiales, el acuerdo cuenta con la participación del 96% de las estaciones de servicio en el país.

Ajuste

Sheinbaum por acuerdo a largo plazo para estabilizar precio de gasolina



Gasolina a 24 pesos por litro. Gasolineros por estrategias para ganancias razonables. Pemex mantendrá precios. Beneficio a familias mexicanas: Sheinbaum #RegeneracionMxhttps://t.co/xaQ8eNZbwD — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) February 28, 2025

Por otra parte se indica que el gobierno utilizará un mecanismo de ajuste en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Esto, para amortiguar cualquier alza en el precio internacional del crudo, evitando que este impacto llegue al consumidor final.

Desde luego, la medida se tomó como respuesta preventiva ante el repunte en los precios internacionales del petróleo derivado de los conflictos en Medio Oriente.

Por otra parte, se destaca que Sheinbaum subrayó que, al mantener el precio nominal, el costo del combustible está disminuyendo en términos reales.

Esto, porque no se le está aplicando el ajuste correspondiente a la inflación.

A inicios del año pasado se signó el primer acuerdo, el cual fue refrendado en septiembre.

Además, reportes indican que el precio de la gasolina regular ronda los 23.6 pesos por litro. El combustible premium está en 25.8 pesos, mientras que el diésel subió 27.7 pesos por litro.

Entre las empresas firmantes Glencore, Oxxo Gas, Grupo Hidrosina, G500, Servifácil, Valores ABC, Grupo Rendilitros, Grupo Petro, Valero, entre otras.

Histórico acuerdo voluntario, gasolina a 24 pesos: Sheinbaum



«Protegemos la economía de las familias»: Sheinbaum. Mantener precio seis meses. Habrá revisiones periódicas. Gasolineros se suman a política social #RegeneracionMxhttps://t.co/fTzzT2V3o7 — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) February 27, 2025

Contexto

En tanto que en el ámbito internacional la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que regula las reservas estratégicas de petróleo de 32 países industrializados, decidió liberar reservas.

Se trata de 400 millones de barriles para evitar una crisis energética mayor ya que el bloqueo en el estrecho de Ormuz ha provocado una subida en el precio del barril a nivel global.

Como se sabe, el estrecho de Ormuz, conecta el Golfo Pérsico con los mercados internacionales y por el que normalmente transitan más de 20 millones de barriles diarios de petróleo y derivados.