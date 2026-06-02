FGR Incinera más de 179 Kilos de Droga Decomisada

La Fiscalía General de la República destruyó narcóticos y psicotrópicos asegurados en coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional

Regeneración, 1 de junio de 2026.– La Fiscalía General de la República ejecutó la incineración de más de 179 kilos de diversas drogas.

Los narcóticos destruidos incluyen cargamentos importantes de metanfetamina, cocaína y también grandes cantidades de marihuana.

Estas sustancias ilícitas fueron retiradas de las calles gracias a la intervención del Gabinete de Seguridad.

La quema representa un golpe contundente contra la distribución de estupefacientes en la capital del país.

En este sentido, las autoridades confirmaron que el material proviene de diversas carpetas de investigación vigentes.

La Fiscalía Especializada de Control Regional supervisó el destino final de estos elementos químicos y vegetales.

El Ministerio Público de la Federación coordinó cada etapa del proceso de eliminación de los narcóticos.

Con estas acciones, la dependencia busca concluir procesos legales vinculados al tráfico de sustancias prohibidas.

Ubicación y detalles de la incineración

Para garantizar la seguridad del evento, la quema ocurrió en las instalaciones del Campo Militar número 37.

Durante el acto, se destruyeron específicamente nueve mil 464 unidades de diversos psicotrópicos en presentaciones variadas.

«La incineración estuvo a cargo del Ministerio Público de la Federación», informó de manera oficial la FGR.

El arsenal incinerado también contemplaba varios litros de cannabidiol y miles de pastillas de uso restringido.

Como parte del protocolo, el evento contó con la vigilancia estricta de peritos en materia de química.

Personal del Órgano Interno de Control validó que el peso de la droga fuera el correcto.

Policías federales ministeriales resguardaron el perímetro para evitar cualquier incidente durante la combustión de los narcóticos.

De esta manera, el gobierno federal asegura la transparencia en la destrucción de objetos del delito.

Cooperación estratégica entre instituciones de seguridad

La operación fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía.

«Se trabaja de manera coordinada con las autoridades de esta ciudad», destacó la institución en su comunicado.

Miembros de la Agencia de Investigación Criminal participaron activamente en la ejecución de este mandato legal.

La presencia de la Defensa Nacional fue fundamental para la logística y el resguardo del material.

Bajo este panorama, la colaboración entre niveles de gobierno permite una mayor eficiencia en el combate al crimen.

Estas jornadas de incineración periódicas sirven para desalojar las bodegas de evidencias de la fiscalía federal.

El gabinete de seguridad mantiene firme su postura de no permitir que estas sustancias regresen al mercado.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de seguir combatiendo el trasiego de drogas en todo México.