Bancada Morena, 12 verdes y un PT respaldan Reforma Electoral de Sheinbaum

Regeneración, 11 de marzo de 2026. Sin sorpresas, el Decálogo por la Democracia no logró la mayoría calificada dentro de la Cámara de Diputados, debido al anunciado voto en contra del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Votos

Cabe destacar que toda la bancada del PT voto en contra de la reforma electoral de Sheinbaum excepto el diputado chihuahuense, Jesús Roberto «Nono» Corral Ordóñez.

En el caso del PVEM, 49 diputados votaron en contra y 12 a favor de la Reforma electoral, entre ellos, José Braña Mojica, Manuel Cota e Iván Marín.

Además también en favor Mario López, Anabel Acosta, José Guzmán, Alejandro Pérez Cuéllar, Denisse Guzmán, Marcela Silva y Blanca Hernández.

#DATO Enkoll: Mega-supervisar dinero 87%. Menores salarios INE 85%. Plurinominales votados 83%. Menor gasto 82%. No reelección 81%. No nepotismo 80% #RegeneracionMx https://t.co/y2DXJMYuQW — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) March 11, 2026

En tanto que de Morena, tres diputadas votaron en contra: Giselle Yunueen Arellano Ávila, de Zacatecas, quien ha sido candidata del PAN y varias veces del PT.

Además de Alejandra Chedraui Peralta que llegó por medio del PVEM pero integra la bancada de Morena y Santy Montemayor Castillo, reelecta y, proveniente también de las filas del PVEM.

Así, en favor de la Reforma Electoral votaron 259 legisladores y en contra 234, esto es votos del McPRIAN más Verde y PT.

🏛️ La iniciativa de reforma electoral fue rechazada por la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. La votación quedó muy por debajo de los votos requeridos. ⚖️❌#FórmulaNoticias con Juan Becerra Acosta (@juanbaaq). pic.twitter.com/KMhJ3MBLtB — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 12, 2026

Y esto es menos de los 334 votos necesarios para proclamar la reforma Constitucional.

Especies

Cabe destacar dos datos curiosos: Por una lado la polémica abundantísima de especulaciones antes de darse a conocer el texto de Reforma Constitucional en materia Electoral de Sheinbaum.

Y, por otro, una vez presentada la reforma electoral, fruto del proceso de consulta nacional, goza de un respaldo que supera el 80% de encuestados.

Básicamente se trata de reducir el gasto electoral, no nepotismo, no reelección, diputados plurinominales electos por los ciudadanos, voto en el extranjero y electrónico en consultas ciudadanas.

Además de modificaciones en la estructura electoral para evitar duplicidades e iniciar el conteo de inmediato van llegando las urnas a los distritos.

Sheinbaum por su parte, consideró desde antes un éxito la presentación de la propuesta de reforma electoral, porque la presidenta cumple. Aseveró.

🚨 MORENA NO SE ECHA PARA ATRÁS CON LA REFORMA ELECTORAL de nuestra PresidentA @Claudiashein



Se seguirá luchando en las elecciones para alcanzar un sistema más democrático, más eficiente y más austero, en donde el Congreso tenga representación real del pueblo y no Alitos, ni… pic.twitter.com/sUHHc9WQ76 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) March 11, 2026

Plan B

Como se sabe, se ha barajado que el Decálogo por la Democracia podría tomar forma legislativa mediante la reforma a leyes secundarias, como ya lo hizo en su oportunidad AMLO presidente.

Lo cierto es que el propio Monreal dijo en su posicionamiento:

“A nuestros aliados, que hoy pueden caminar por veredas distintas, les expresamos nuestro respeto…

…“Les anunciamos que una vez que se vote y se rechace la iniciativa, comenzaremos a construir el Plan B. ¡No desmayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar!”

“Recorreremos distrito nacional, distrito electoral por distrito, y explicaremos el contenido de esta reforma.

Al pueblo de México no lo hacen tonto. Es un pueblo inteligente, informado y enterado de la reforma electoral.



Por eso la oposición no puede sostener la idea de que reducir el gasto significa abrir la puerta al crimen. Lo que no quieren es perder sus privilegios.



Cuando llegue… pic.twitter.com/5WENSVVFzp — Arturo Ávila. (@arturoavila_mx) March 3, 2026

“Escucharemos a la ciudadanía y lucharemos para que las reformas se conviertan en derecho positivo pronto, a pesar del rechazo temporal de este día. Nos asiste la razón histórica, moral y política”.

Finalmente, en redes se apunta, como se sabe que la derecha votó en contra ya que calificó las medidas democráticas, de austeridad y de modernización electoral, como ley «Maduro» y «Autoritaria», sin generar propuesta alguna.

Cosa que tampoco hizo el Partido del Trabajo con su argumento de las minorías y el PVEM, bueno, exigía que todos los partidos independientemente de sus electores recibieran los mismos recursos.