Gasto militar cae 33% con Sheinbaum

México reduce su gasto militar 33% en 2025, según informe, mientras el gasto en armamento mundial aumenta 2.9%

Regeneración, 29 de abril 2026– Durante el año 2025, México ha disminuido su gasto militar en un tercio, alcanzando los 13,600 millones de dólares. Esto representa una baja del 33% en relación al periodo anterior y se da en un contexto donde a nivel global se ha alcanzado un récord histórico en inversiones militares.

Informe

Esta información proviene del informe anual que fue publicado este lunes por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

El documento coloca a México en la posición 30 entre los 40 países que más gastan en cuestiones militares en el mundo.

Esto se produce después de que en 2024, bajo la gestión de Andrés Manuel López Obrador, el país había subido en el ranking con un aumento del 71%.

Las Fuerzas Armadas de México recibieron 13,600 millones de dólares en 2025, lo que es un tercio menos que lo obtenido el año anterior.

Gasto mundial

A nivel mundial, el gasto militar alcanzó en 2025 la cifra de 2. 89 billones de dólares, lo que significa un aumento real del 2. 9% en comparación con el año anterior.

Esto eleva la «carga militar» —la porción del PIB global utilizada para defensa— al 2. 5%, su cifra más alta desde 2009.

Estados Unidos, China y Rusia concentraron en 2025 un total de 1. 48 billones de dólares, que corresponde al 51% del gasto militar global.

Durante la administración de Donald Trump, el gasto militar en EE. UU. se redujo un 7. 5% hasta llegar a 954,000 millones de dólares.

Descenso

Este descenso se debe principalmente a la suspensión de la asistencia financiera militar a Ucrania, según indica el informe.

El continente europeo fue el principal impulsor del aumento global, con un gasto combinado de 864,000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 14% respecto a 2024.

El comportamiento de México afectó las cifras en toda Centroamérica y el Caribe, donde el gasto total disminuyó un 27% hasta 17,100 millones de dólares.

Sudamérica

En contraste, en Sudamérica el gasto militar aumentó un 3. 4% hasta 56,300 millones de dólares, con Brasil liderando con 23,900 millones (+13%) y Guyana con 248 millones (+16%).

El informe proyecta que la «carga militar» global seguirá aumentando durante 2026 debido a la continuidad de varias crisis y los planes de inversión a largo plazo de numerosos países.