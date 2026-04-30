Israel Intercepta Embarcaciones de Global Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla denuncia la interceptación militar de sus barcos mediante el uso de armas y bloqueos de comunicación

Regeneración, 30 de abril de 2026.– La Global Sumud Flotilla denunció hoy la detención de sus barcos por fuerzas militares israelíes en el mar Mediterráneo oriental.

Lanchas militares rápidas interceptaron a los activistas civiles mientras estos navegaban con rumbo directo hacia la asediada franja de Gaza.

Los organizadores de la misión humanitaria informaron que los soldados utilizaron láseres y potentes armas de asalto para amedrentar activistas.

«Nuestras embarcaciones han sido interceptadas por lanchas militares rápidas que se han identificado como Israel», aseguró la organización civil internacional.

Durante el operativo militar se ordenó a los tripulantes ponerse de rodillas con las manos en alto por su seguridad.

Las comunicaciones satelitales de los buques fueron interferidas para evitar la difusión de imágenes en tiempo real sobre el suceso.

Ante la situación de peligro inminente la misión civil emitió una señal internacional de auxilio denominada código SOS por radio.

«Las comunicaciones de las embarcaciones están interferidas y se ha emitido un SOS», confirmó la Global Sumud Flotilla en redes sociales.

Magnitud de la flota y confirmación oficial

El ejército de Israel confirmó la interceptación de siete barcos pertenecientes a la flota humanitaria durante la madrugada de este miércoles.

La radio oficial del ejército israelí transmitió los detalles sobre la operación militar realizada antes de llegar a territorio palestino.

Se trata de la mayor movilización marítima civil coordinada que se ha registrado hasta la fecha en esta conflictiva zona.

Un total de cincuenta y siete embarcaciones integran este gran esfuerzo internacional que busca desafiar el bloqueo naval de Israel.

«Israel confirmó que interceptó a 7 de las 57 embarcaciones», reportó la radio del ejército israelí sobre el incidente marítimo.

Esta operación militar busca detener el avance del convoy civil antes de que logre descargar suministros en el enclave costero.

La actual misión humanitaria supera ampliamente en número a la realizada durante el pasado año dos mil veinticinco por activistas.

En aquella ocasión el ejército interceptó todos los buques involucrados y detuvo a casi medio millar de ciudadanos de diversas nacionalidades.

Tonight, the world is witnessing the export of the Israeli military’s doctrine of engineered abandonment. In a violent raid in international waters, Israeli naval forces have intercepted, boarded, and systematically disabled various boats of the Global Sumud Flotilla.



After… pic.twitter.com/lXFp6c0tzV — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 30, 2026

Esta noche, el mundo está siendo testigo de la exportación de la doctrina militar israelí de abandono diseñado. En un violento asalto en aguas internacionales, las fuerzas navales israelíes han interceptado, abordado y desactivado sistemáticamente varios barcos de la Flotilla Global Sumud. Tras destrozar motores y destruir los sistemas de navegación, el ejército se retiró—dejando intencionalmente a cientos de civiles varados en embarcaciones sin energía y averiadas, directamente en el camino de una masiva tormenta que se aproxima. Además, las comunicaciones con múltiples embarcaciones han sido interferidas, cortando su capacidad para coordinar o pedir ayuda. Mientras los participantes de la flotilla enfrentan una trampa mortal calculada en el mar, el pueblo de Gaza sigue siendo el principal objetivo de una implacable campaña de años de hambruna y matanza. La lógica que se despliega esta noche es idéntica: el Estado israelí crea las condiciones para la muerte, sabotea los medios de supervivencia y luego espera a que la «naturaleza» o la «circunstancia» terminen el trabajo.

Origen de la misión y objetivos humanitarios

La numerosa flota civil partió a principios de esta semana desde las costas de la isla italiana de Sicilia hacia Gaza.

El objetivo principal de los activistas es entregar ayuda humanitaria directa a la población palestina que sufre el bloqueo naval.

La «Global Sumud Flotilla» agrupa a voluntarios internacionales que exigen el fin de las hostilidades en Palestina actualmente.

«Se ha emitido un SOS», reiteraron los tripulantes ante el asedio constante de las naves militares de identificación israelí.

El gobierno de Israel mantiene una vigilancia estricta sobre cualquier intento de acceso marítimo no autorizado a la franja.

Los barcos interceptados representan una pequeña parte del convoy que aún navega por aguas internacionales del Mar Mediterráneo oriental.

Se espera que la comunidad internacional se pronuncie pronto sobre la seguridad física de los civiles en estas naves.

«Nuestras embarcaciones han sido interceptadas», denunció la flotilla para alertar al mundo sobre el uso de armas de asalto.