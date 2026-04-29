Naucalpan: policías reprimen protesta y detienen a 8 vecinos

El municipio afirma que se restaurará un área pública; los residentes de San José Río Hondo hacen protesta y denuncian falta de consulta

Regeneración, 29 de abril 2026– El proyecto del parque San José Río Hondo, llamado ‘Fábrica de Sueños’, ha creado un nuevo foco de descontento entre los vecinos en Naucalpan, después de que la policía agrediera a un grupo de residentes y detuviera a ocho de ellos.

#Edomex | “A Elsa casi le rompen la cara con un palo”: vecinos y policías de San José Río Hondo, Naucalpan, se enfrentaron después de que vecinos se manifestaran en contra de un proyecto municipal. pic.twitter.com/fif1grCJON — Imagen Crystal (@imagen_crystal) April 29, 2026

Lugar deportivo y recreativo

Este lugar ha sido históricamente empleado para actividades deportivas y recreativas.

La manifestación nació del rechazo de los colonos a la intervención en el terreno, ya que creen que la obra podría perjudicar las canchas de fútbol y béisbol.

También se teme que se reduzcan áreas verdes que son importantes para la convivencia comunitaria.

Asimismo, advirtieron sobre la falta de consulta previa y expresaron desconfianza ante un posible cambio en el uso del suelo.

Tensión

La tensión se intensificó con la llegada de equipo pesado y fuerzas de seguridad.

De acuerdo con informes de los vecinos, el conflicto resultó en al menos ocho personas detenidas, en medio de enfrentamientos y protestas sobre cómo se inició la intervención.

En videos compartidos en redes sociales, se observa a miembros de la Guardia Municipal forcejeando con los ciudadanos dentro del campo deportivo.

En uno de los clips, un oficial patea a un residente durante la detención, lo que ha sido considerado por los manifestantes como un uso desmedido de la fuerza.

Las autoridades municipales afirmaron que las detenciones se llevaron a cabo conforme a la ley por alteración del orden público y que los agentes actuaron tras ser atacados.

Hasta ahora, no se ha dado una respuesta específica sobre la agresión captada en video.

Postura oficial

Por su parte, el gobierno local aseguró que “Fábrica de Sueños” no es un desarrollo inmobiliario.

Sino un plan para recuperar un espacio público destinado a mejorar la seguridad y las condiciones del entorno.

Según el Ayuntamiento de Naucalpan, el parque beneficiará a más de 38 mil personas.

El proyecto incluye áreas deportivas, lugares recreativos, zonas verdes, juegos para niños, un gimnasio al aire libre, senderos, iluminación y espacios para actividades culturales.

Infraestructura

La administración afirmó que uno de los principales objetivos es promover el uso constante del espacio.

Esto, mediante una infraestructura adecuada y actividades que mantengan el parque en funcionamiento durante el día.

Según la versión oficial, la intervención no tiene como objetivo eliminar las actividades actuales, sino fortalecerlas.

Además de ampliar las alternativas para la convivencia familiar y el deporte, así como incorporar elementos de infraestructura sostenible.

Dos perspectivas

El proyecto se encuentra en medio de dos perspectivas: por un lado, la de los vecinos que defienden un espacio comunitario y exigen ser consultados antes de cualquier intervención.

Y, por el otro lado, la del gobierno municipal, que lo presenta como una oportunidad para mejorar la seguridad, restaurar el entorno y fortalecer el tejido social.