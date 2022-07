«Gobierno de Jalisco protege la sustracción de mi hijo»: acusa mujer en redes sociales

La madre de “Angelito”, Barba Ascencio, acusó a miembros del gabinete de Enrique Alfaro en Jalisco, de proteger a su expareja.

Regeneración, 25 de julio del 2022. Ángela María Barba Ascencio pidió la ayuda del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para recuperar la custodia de su hijo de 9 años de edad.

A través de redes sociales, la mujer pide la intervención del gobierno estatal, pues asegura que el padre de su hijo tiene familia en el gobierno.

La madre del menor sustraído asegura que su expareja, Ángel Ulises Preciado López, tenía una sana convivencia.

“El 6 de febrero del 2021, Ángel Ulises ya no me quiso entregar a mi hijo, me arrojó contra la reja y me dijo que tenía que verlo por la vía legal”, indicó Barba Ascencio.

Hay protección de miembros del gobierno de Alfaro a mi expareja: Barba Ascencio

Asimismo, la mujer relató que su hijo sufrió de actos de violencia por parte de su padre, quien presume de relaciones en el gobierno de Jalisco.

“Angelito sufría y no comprendía porqué lo había separado de su madre y sus hermanos, hasta que por fin se me concedió llevármelo los fines de semana”.

La mujer indicó que en una de esas visitas el niño llegó con moretones y descalabrados; en otras ocasiones paso cuatro días en el hospital.

Por lo que, la madre de “Angelito” señaló que presentó tres denuncias penales por violencia, abuso infantil y violación.

Sin embargo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de Zapopan, Jalisco, señaló que no es una persona apta para el cuidado del menor.

Barba Ascencio señaló que la custodia de “Angelito”, fue entregada “de forma irregular”, debido a que miembros del gabinete de Gobierno de Jalisco lo protegen.

En concreto, señaló al subsecretario de Gobierno, Alain Fernando Preciado López; al asesor de consejeros, Jesús Isaac Preciado López; y a su esposa, Mirza Flores, quien es diputada federal.

Denuncia ciudadana…



Piden apoyo al gobierno de Jalisco, para detener el tráfico de influencias en el poder judicial, donde un menor está siendo afectado.



Angela María Barba Ascencio señala directamente a Mirza Flores de estar detrás de las desiciones de un juzgado pic.twitter.com/STDOBOkHoP — NotaJalisco (@NotaJalisco) July 23, 2022