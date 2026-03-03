Shakira en el Zócalo CDMX: Récord Histórico

Shakira rompe récord en el Zócalo de la CDMX ante 400 mil personas. Detalles del concierto, la derrama económica y las frases de la estrella

Regeneración, 3 de marzo de 2026.– La estrella colombiana Shakira estremeció el corazón de México con un concierto que quedará en la memoria colectiva. Más de 400 mil personas se congregaron en el Zócalo y sitios emblemáticos como la Alameda Central. La magnitud del evento superó cualquier expectativa previa de asistencia masiva en la capital del país.

El Gobierno de la Ciudad de México y Grupo Modelo organizaron este acceso gratuito para la población. Se celebró en el marco de los cien años de la empresa Corona y fue producido por OCESA. La puesta en escena contó con una producción de primer nivel que hizo retumbar la plaza pública. Temas como “Loba” y “Antología” fueron coreados por miles de almas que llenaron las calles aledañas.

Palabras de gratitud desde el escenario

Al aparecer entre luces y colores, la artista encendió de inmediato el ánimo de sus fieles seguidores. Shakira dedicó palabras muy emotivas a quienes acamparon bajo el sol para asegurar un buen lugar. La cantante describió esta presentación como el cierre perfecto de su exitosa gira por territorio mexicano.

“Muchísimas gracias a los que han estado acampando desde temprano bajo el sol”, expresó conmovida la artista. Reconoció el esfuerzo de sus fans por vencer todos los obstáculos para acompañarla en esta cita histórica. “Hoy es el último día de nuestra gira en México, mi casa”, afirmó la superestrella mundial colombiana. Finalmente, la cantante selló su conexión con el público diciendo: “Hoy aquí en el zócalo, siempre somos uno”.

Seguridad y organización impecable

El furor por la colombiana se extendió por calles como Madero, 16 de Septiembre y 20 de Noviembre. Las autoridades reportaron un saldo blanco gracias al despliegue de un operativo de seguridad sumamente efectivo. La población pudo disfrutar del espectáculo con total tranquilidad en un ambiente de orden y respeto.

“Somos una ciudad abierta al mundo, una capital de espectáculos”, recordó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Se instalaron decenas de pantallas gigantes en la Plaza de la República para evitar riesgos por aglomeración. Esto permitió que familias enteras disfrutaran la voz de Shakira desde puntos estratégicos de la ciudad. El personal de protección civil y seguridad mantuvo vigilancia constante durante las más de dos horas de show.

Impacto económico en la capital

El concierto no solo fue un éxito artístico, sino que generó beneficios financieros muy importantes. La CANACO CDMX estimó una derrama económica de 403 millones de pesos para el sector comercial. Hoteles y restaurantes del Centro Histórico reportaron un flujo de clientes sin precedentes este domingo.

Este logro consolida el impacto social de Shakira y su fuerte conexión con el público mexicano. Los establecimientos comerciales cercanos al primer cuadro de la ciudad registraron ventas muy elevadas. El turismo nacional y extranjero llenó cada rincón de la capital para presenciar este evento gratuito. La Ciudad de México reafirmó así su capacidad para albergar eventos de clase mundial con éxito.

Restricciones y transmisión digital

La presentación se prolongó por más de dos horas llenas de energía, baile y grandes éxitos musicales. Debido a restricciones de derechos de autor, el Gobierno local no realizó la difusión del concierto. Únicamente el canal oficial de YouTube de la cantante transmitió las imágenes en vivo para el mundo.

“Fue increíble ver que 400 mil personas se comportaron de la manera más pacífica”, destacó Brugada Molina. Los fans que no lograron entrar al primer cuadro siguieron el ritmo desde las pantallas digitales externas. La infraestructura tecnológica de la ciudad permitió que la señal llegara con claridad a miles de dispositivos. Esta estrategia digital amplió el alcance de la gira Las Mujeres Ya No Lloran de forma global.

El cierre de una era dorada

Shakira reafirmó su posición como la artista latina más grande de todos los tiempos en este cierre. La conexión con su público fue descrita por los asistentes como un momento de frenesí y nostalgia. México despidió a la cantante abrazándola como a una compatriota más tras su exitoso recorrido nacional.

“Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento”, puntualizó la intérprete en el escenario. El evento se convirtió en un símbolo de la construcción de paz y alegría en espacios públicos. La Ciudad de México demostró estar preparada para grandes desafíos logísticos antes del próximo Mundial. Este concierto cierra un capítulo brillante en la historia de los espectáculos masivos del Zócalo capitalino.