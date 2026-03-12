Universidad de la Salud Recibe Acreditación de Calidad en Medicina

La Licenciatura en Medicina de la UNISA obtiene acreditación del COMAEM. Nadine Gasman destaca la formación de médicos con vocación social

Regeneración, 12 de marzo de 2026.– La Universidad de la Salud celebró un logro académico histórico recientemente. El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica avaló su programa. Esta distinción reconoce el rigor científico de la institución educativa.

La Licenciatura en Medicina General y Comunitaria cumplió los estándares exigidos. Autoridades capitalinas develaron una placa conmemorativa en las instalaciones universitarias. El evento simboliza la consolidación de un proyecto educativo innovador.

La Dra. Nadine Gasman resaltó la importancia de esta nueva certificación. Aseguró que el reconocimiento fortalece la vocación social de los futuros médicos. «La acreditación fortalece a la Universidad como un proyecto educativo innovador», afirmó Gasman.

El programa busca formar profesionales con un profundo sentido humanista integral. Se prioriza la atención en comunidades con mayores necesidades de salud. La UNISA reafirma así su compromiso con la excelencia académica.

Enfoque preventivo y social en la formación médica

El Dr. Pedro Moctezuma destacó las capacidades de los alumnos actuales. Mencionó que cuentan con herramientas para resolver problemas de salud locales. El enfoque de la carrera es preventivo, social y humanista.

Las nuevas generaciones de médicos trabajarán directamente en sus comunidades. Moctezuma señaló que este logro inicia una etapa de mejora continua. La salud pública de la capital se verá beneficiada por estos egresados.

La Dra. Gasman subrayó la necesidad de más personal sanitario preparado. Formar profesionales competentes permite ampliar la capacidad de atención oficial. El objetivo es acercar los servicios médicos a poblaciones vulnerables siempre.

«Formar profesionales bien preparados permite ampliar la capacidad de atención», señaló la secretaria. La visión científica se combina ahora con un fuerte compromiso social comunitario. La acreditación es el resultado de un esfuerzo colectivo institucional.

Compromiso con la evaluación externa y la transparencia

Antonio Morales Gómez, Director de UNISA, compartió su orgullo institucional. Afirmó que este dictamen es un ejemplo para futuras generaciones estudiantiles. La comunidad decidió someterse a una evaluación externa con responsabilidad.

La transparencia fue un pilar fundamental durante todo el proceso. El director destacó que evaluar es mejorar constantemente en la educación. «Estamos sembrando un recordatorio para las generaciones futuras», expresó Morales Gómez.

La placa develada deja constancia del éxito académico alcanzado hoy. Los estándares de excelencia nacional brindan certeza a todos los estudiantes. La UNISA se posiciona como una institución de alto nivel competitivo.

El proceso reafirma la calidad académica frente a organismos evaluadores. Los estudiantes tienen ahora un respaldo oficial sobre su formación. Se garantiza la pertinencia de sus estudios ante la sociedad.

Perspectivas de acreditación formal y mejora educativa

Julio César Gómez, presidente de COMAEM, habló sobre el futuro. Aclaró que este logro no es una meta final definitiva. Es una responsabilidad para mantener la calidad educativa en adelante.

La acreditación formal se realizará al egresar la primera generación. El proceso de actualización será constante y muy exigente siempre. La universidad debe fortalecer sus procesos de enseñanza y aprendizaje continuo.

México vive una nueva etapa en la evaluación superior. Aída Sánchez Ramos destacó la participación de la UNISA en autoevaluaciones. La institución forma parte de un sistema de mejora educativa nacional.

El enfoque social y comunitario distingue a esta casa de estudios. Los alumnos están preparados para enfrentar retos de salud reales. La acreditación es una herramienta para garantizar la excelencia académica.

Vocación y respeto por la vida del paciente

Cecilia Moreno, directiva de AMFEM, dio un mensaje muy emotivo. Calificó la acreditación como un acto de amor por la medicina. Destacó el respeto hacia los ciudadanos que confiarán en los médicos.

La excelencia no es un privilegio, sino un compromiso compartido. Los estudiantes de medicina representan el futuro cuidado del país entero. «La excelencia no es un privilegio de pocos», afirmó la funcionaria.

José Luis Moreno Celis elogió el trabajo del estudiantado actual. Afirmó que los alumnos son la inteligencia que cuidará México mañana. El esfuerzo colectivo de la universidad rinde frutos tangibles y valiosos.

La formación técnica se une a la sensibilidad del corazón. Los médicos egresados serán líderes en sus propias comunidades locales. La calidad en la educación asegura un mejor futuro sanitario.

Impacto de la acreditación en la salud pública

La ceremonia concluyó con la formalización del dictamen favorable obtenido. El acto simbólico cierra un capítulo de intenso trabajo administrativo académico. La UNISA es ahora un referente en Medicina General Comunitaria.

El rigor académico del COMAEM respalda la competitividad del programa. Los egresados contarán con un título de alto valor curricular nacional. La sociedad mexicana recibirá profesionales con alta capacidad de respuesta.

La UNISA sigue impulsando proyectos prioritarios para la ciudad entera. La vinculación con la Secretaría de Salud es estrecha y productiva. Se busca transformar el sistema sanitario desde la base educativa universitaria.

Este reconocimiento posiciona a la universidad en la vanguardia médica. Los estándares internacionales de calidad son ahora una realidad en sus aulas. El compromiso con la salud pública permanece firme y sólido.