México siempre defenderá la paz: Sheinbaum

la autodeterminación, NO intervención, solución pacífica de conflictos. Prohibición de amenazas o uso de la fuerza: Sheinbaum

Regeneración, 2 de marzo 2026– La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el país «siempre ha buscado la paz» y que continuará trabajando para lograr ese objetivo, en la actualidad de la escalada en el Medio Oriente.

La mandataria enfatizó que la política exterior de México se sustenta en ocho principios establecidos en la Constitución:



Situación

Describió la situación como “momentos difíciles para el mundo”, después de los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

“En estos momentos difíciles para el mundo, México siempre ha buscado la paz, y lo seguirá haciendo, sin importar la situación. ”

Expresó la líder durante un evento público en Comondú, Baja California Sur.

Desde la parte norte del país, Sheinbaum indicó que la Constitución establece claramente los principios que guían la política exterior del Estado mexicano.

Principios

Estos principios son aplicables “en este o en cualquier caso”, subrayó.

Incluyen la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las disputas.

La prohibición de amenazas o uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, y la cooperación internacional para el desarrollo.

También el respeto a los derechos humanos, así como la lucha por la paz y la seguridad.

Política exterior

“Esos siempre serán los principios que guiarán la política exterior de nuestro país, y eso es lo que defendemos ante cualquier circunstancia en el mundo.

México siempre defenderá la paz mundial, la cual es muy necesaria en este momento”, destacó.

Las declaraciones se producen en medio de un aumento en la tensión en el Medio Oriente tras los nuevos ataques en la región.

ONU

Por otra parte, Sheinbaum afirmó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no está cumpliendo adecuadamente su función de mediación y resolución de conflictos.

Esto en el contexto del reciente ataque militar conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha intensificado las tensiones en el Medio Oriente.

Según la presidenta, el organismo internacional no ha mostrado la efectividad necesaria para prevenir o frenar el aumento de la hostilidad en la región.

La postura de Sheinbaum se da en un momento en que el Consejo de Seguridad de la ONU ha llevado a cabo reuniones de emergencia para discutir la situación.

En medio de diferentes opiniones entre los estados miembros sobre la legitimidad y los efectos de las recientes acciones militares.