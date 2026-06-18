Irán condena a 74 latigazos a artista por cantar sola y sin velo

Parastu Ahmadi dio un concierto en línea sin usar velo y apareciendo sola, lo que desató la condena de «vulgar e inmoral»

Regeneración, 18 de junio 2026– Un juez de la localidad iraní de Qom ha sentenciado a la cantante Parastu Ahmadi, junto con otros ocho músicos, a 74 latigazos, además de imponerle una prohibición de dos años para salir del país y otros dos para realizar actividades artísticas.

Pena

Esta pena se le impuso por cantar sin llevar el velo en un concierto transmitido en YouTube.

El tribunal ha encontrado culpables a los imputados por «ofensa a la moral pública» al violar las normas islámicas.

También se les ha condenado por «producir, enviar, distribuir y publicar» contenido «vulgar» e «inmoral».

Dentro de los acusados están ocho miembros del equipo de producción y músicos que formaron parte de un recital grabado el 11 de diciembre de 2024.

Evento en línea

Este evento en línea cuenta con casi tres millones de visitas en YouTube.

En diciembre de 2024, Ahmadi y varios de sus músicos realizaron un concierto simbólico.

Fue realizado a puerta cerrada en un caravasar en Deir Gachin, en Qom, y tuvo una duración aproximada de media hora.

Un caravasar es un tipo de alojamiento adecuado para caravanas, típico de la zona.

Actuación

La actuación se transmitió en vivo a través de su canal de YouTube.

La posterior publicación del recital llevó a que se iniciara un proceso legal en su contra.

La fiscalía de Teherán presentó formalmente los cargos en su contra a finales de diciembre.

Tras su arresto, fue liberada bajo fianza junto con los demás coacusados, según ha informado la ONG HRANA.

Título

El título de la actuación, ‘Un concierto imaginario’, alude a la prohibición de que las mujeres artistas canten solas ante un público en Irán.

En la actuación, la cantante aparece cantando sola, con el cabello al descubierto y vestida con un vestido negro de tirantes.

Ahmadi, nacida en 1997, posee un grado en dirección cinematográfica de la Universidad de Soore en Teherán.

Canción patriótica

Comenzó a hacerse conocida por reinterpretar una canción patriótica durante las protestas contra el gobierno en 2022.

Esto ocurrió después de la muerte de la joven Mahsa Amini, quien falleció bajo custodia policial por no llevar correctamente el velo.