Sheinbaum: La mitad de usuarios registraron sus líneas móviles

El próximo jueves, el Gobierno de México, junto a Pepe Merino, dará un reporte sobre el avance en el registro de líneas móviles

Regeneración, 18 de junio 2026– El tiempo para inscribir las líneas móviles concluye el martes 30 de junio, por lo que se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum si el Gobierno pretende conceder una extensión.

Reporte

“El próximo jueves (25 de junio) ya lo informamos. No queremos afectar a la gente, pero sí que se registren”, comentó durante la ‘mañanera’ del jueves 18 de junio.

El reporte será presentado por Pepe Merino, que está a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Claudia Sheinbaum afirmó que más de la mitad de los propietarios de líneas móviles ya han completado su registro.

“Vamos a esperar cómo va esta semana (el registro) para poder informar”, aclaró.

Campaña en contra

Sheinbaum aprovechó la ocasión para señalar que existe una campaña “por parte de quienes no están de acuerdo con nosotros” en contra del registro de líneas móviles.

“Es importante (hacer el registro) para fortalecer la seguridad, que los teléfonos estén asociados a una persona.

Eso ayuda mucho para combatir la extorsión telefónica y otros delitos que se dan a través de teléfonos”, explicó.

La presidenta añadió que la información de los registros de las líneas móviles estará protegida por las compañías telefónicas.

Datos

El Gobierno solo solicitará acceso a esos datos si es necesario para alguna investigación.

“Es en poco tiempo, el registro se hace rápido y nos ayudamos entre todos”, afirmó.

A finales de mayo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indicó que no se planea extender el plazo para el registro de líneas móviles.

“Tenemos confianza en que vamos a alcanzar la meta porque es un comportamiento común en este tipo de situaciones…

…que en los últimos días o semanas se registra un incremento de la vinculación”, aseguró Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria de la CRT.

Desconexión

Gabriel Székely, director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones de México, sostuvo que podrían desconectar a hasta 100 millones de usuarios.

“(Junio) es un buen tiempo para que los operadores ‘echen toda la carne al asador’ para lograr el mayor número de registros de sus clientes.

Y evitar que tengamos eso que nadie queremos: Una desconexión masiva de líneas”, expresó.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó el 13 de mayo, en su último reporte, que se habían registrado 48 millones de líneas móviles.