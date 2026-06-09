Jardín Flotante Tlallipan: Primera Utopía Elevada sobre Tlalpan

La Jefa de Gobierno inauguró el Jardín Flotante Tlallipan. Este parque elevado transforma la movilidad y ofrece servicios de salud y cultura

Regeneración, 8 de junio de 2026.– La Jefa de Gobierno inauguró el Jardín Flotante Tlallipan sobre la Calzada de Tlalpan.

Este nuevo espacio público abarca una longitud de 1.8 kilómetros de infraestructura aérea.

La obra transforma radicalmente la movilidad urbana de la zona central de la capital.

El proyecto rescata las vialidades para beneficio exclusivo de los transeúntes locales.

Por el contrario, los segundos pisos viales habitualmente benefician a los automóviles particulares.

Al respecto, Clara Brugada Molina afirmó: “Hoy inauguramos una obra distinta, una obra innovadora y disruptiva, una obra por y para los peatones”.

La mandataria capitalina destacó el quiebre de la lógica tradicional de construcción. Esta Utopía aérea conecta directamente con las estaciones del Metro circundantes.

Servicios integrales y ecología

Por otra parte, el parque funcionará como la primera Utopía flotante de la Ciudad de México. El desarrollo albergará el novedoso Sistema Público de Cuidados a cielo abierto.

Los visitantes recibirán atención médica preventiva, mastografías y terapias para la salud mental.

Además, el espacio incluye lavanderías públicas gratuitas y comedores comunitarios asequibles.

En consonancia con el bienestar, el entorno cuenta con 6 mil 200 metros cuadrados de áreas verdes.

Más de 100 mil plantas polinizadoras adornan el trayecto peatonal elevado. Asimismo, la infraestructura añade un hospital veterinario para los animales de compañía.

Brugada aseguró que “el urbanismo transformador sólo puede ser feminista” para combatir el machismo.

Infraestructura, arte y seguridad

En el mismo sentido, la construcción requirió una planeación técnica sumamente compleja.

La obra dispone de 900 luminarias artísticas y cámaras de seguridad de última tecnología.

Siete tramos temáticos dividen el andador inspirados en la fauna endémica nativa. Igualmente, las familias disfrutarán de fuentes interactivas y 18 esculturas monumentales.

Finalmente, el horario de operación correrá desde las 5:00 hasta las 24:00 horas.

Una pantalla gigante proyectará funciones gratuitas de cine bajo las estrellas.

El secretario de Obras, Raúl Basulto, agradeció “la paciencia de las vecinas y vecinos” durante los meses de edificación.

El paseo consolida una visión de justicia territorial para la población.