Jefa Clara Amplía el Cablebús para Conectar a las Periferias

Clara Brugada comparte avances del Cablebús en la Ciudad de México. Fechas de entrega e inversión histórica
Regeneración, 4 de agosto de 2026.– El Gobierno capitalino avanza en la construcción de tres nuevas rutas de Cablebús para beneficiar a las zonas periféricas.
La iniciativa busca garantizar un transporte digno, sustentable y eficiente en las alcaldías con mayor rezago de movilidad.
El proyecto de electromovilidad constituye un eje prioritario de la administración actual.
En este sentido, las autoridades locales destacaron el impacto social alcanzado por las líneas que operan en la capital.
«Alrededor de 50 millones de personas son trasladadas al año», precisó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
El plan global contempla la incorporación de dos rutas adicionales.
Por su parte, los responsables del sector transporte explicaron los criterios técnicos para definir los trazados urbanos.
Asimismo, confirmaron que se mantienen mesas de diálogo constante con las comunidades para atender inquietudes locales.
«Estamos abiertos al diálogo, hay interlocución permanente», aseveró el Secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.
Además, el gabinete capitalino enfatizó la necesidad de fomentar la empatía entre los habitantes de diversas zonas.
Las obras mantendrán una estrecha coordinación con los vecinos.
Calendario de entregas y consulta en pueblos originarios
Las autoridades precisaron los tiempos estimados para la conclusión definitiva de los nuevos tramos del sistema aéreo.
La entrega de la infraestructura responderá a esquemas técnicos y normativos.
De acuerdo con la planeación de la obra pública, las aperturas se realizarán de forma gradual entre 2027 y 2028.
«Las Líneas 4 y 6 están proyectadas para finales de diciembre del 2027», detalló el Secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano.
La Línea 5 concluirá sus trabajos a mediados del año 2028.
Por otro lado, la administración reiteró su compromiso de respetar la autonomía y opinión de los pueblos originarios.
Por ello, la construcción de estaciones en áreas como Milpa Alta estará sujeta a procesos de consulta participativa.
«No hay ningún interés en estar imponiendo a la población», sostuvo la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
De igual forma, las autoridades aseguraron que la presencia de la infraestructura incrementa la plusvalía de las propiedades cercanas.
Por esta razón, especialistas acudirán a las colonias para informar directamente a las familias sobre los beneficios urbanos.
Las asambleas informativas resolverán dudas sobre el impacto patrimonial.