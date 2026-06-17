Jueza decide hoy si procesa a asesino de Marco Antonio Suastegui

Suastegui, líder de CECOP, reportó a las autoridades federales el serio riesgo que corría por las amenazas que estaba recibiendo

Regeneración, 17 de junio 2026– Este jueves 17, a las 16:00 horas, finaliza el tiempo legal para que la jueza Rosalba Pacheco decida si Harold ‘N’ será llevado a juicio por el asesinato de Marco Antonio Suástegui, conocido líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).

Pruebas

La Fiscalía de Guerrero afirmó que tiene pruebas contundentes que apuntan a este individuo como responsable de los disparos.

El ataque que resultó en la muerte del activista ocurrió el 18 de abril de 2025, en la playa Icacos.

Semanas antes, Marco Antonio había alertado a las autoridades federales encargadas de la protección de defensores de derechos humanos sobre la gravedad de las amenazas que recibía.

Además, pidió la intervención de la Guardia Nacional tras notar que lo seguían y hostigaban personas relacionadas con la delincuencia organizada.

Advertencias

A pesar de sus constantes advertencias, su solicitud no fue atendida y las autoridades restaron importancia a su testimonio.

El activista mencionó que, incluso durante reuniones del CECOP en Cacahuatepec, llegó a enfrentar agresiones verbales.

Así como amenazas de represalias si continuaba denunciando la desaparición de su hermano Vicente.

Como resultado de esta situación, se vio obligado a lidiar con extorsiones de grupos que dominaban las playas de Acapulco, operando con el respaldo de autoridades locales.

El día de los hechos

El 18 de abril, aprovechando la afluencia turística del Viernes Santo, Suástegui llegó temprano para instalar su negocio en la playa Icacos.

Sin que él lo supiera, Harold y otras personas lo observaban desde la mañana, registrando sus movimientos y a las personas que lo ayudaban.

Al anochecer, mientras el líder social y su esposa se retiraban, el atacante se acercó, lo llevó hacia la acera y, minutos después, comenzaron los disparos.

El defensor intentó buscar refugio en la playa, pero fue perseguido y gravemente herido frente a numerosos turistas.

El culpable

Ya herido, pudo decirle a su esposa: «fue Harold».

A pesar de ser trasladado de inmediato al hospital, falleció ocho días después debido a las heridas sufridas.

Las cámaras de seguridad captaron el ataque y forman parte de la investigación C-211/2026.

La trayectoria de Marco Antonio como defensor del medio ambiente y de la sociedad es reconocida en el área rural de Acapulco.

En 2003 lideró la oposición a la presa La Parota, lo que le costó persecución y encarcelamiento.

Apoyo a comunidades

A pesar de la desaparición de su hermano, siguió visibilizando la lucha, especialmente apoyando a comunidades afectadas por huracanes.

Por estos antecedentes, sus familiares y colectivos exigen a la jueza que asegure que el culpable reciba un castigo ejemplar.

Consideran que la detención de Harold es solo un primer paso.

Mensaje

La resolución de este caso ofrece la oportunidad de que el sistema judicial envíe un mensaje claro.

La defensa del territorio y los derechos humanos debe ser protegida, y los delitos contra quienes luchan por ellos no pueden quedar impunes.