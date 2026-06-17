Homicidios dolosos disminuyen un 46% en México: Sheinbaum

Es el resultado del mes de mayo, entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, disminuyeron los homicidios dolosos en 46%

Regeneración, 17 de junio 2026– La tasa de homicidios dolosos disminuyó un 46 por ciento al bajar de un promedio diario de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026. Esta cifra es la más baja para un mes de mayo en los últimos 12 años.

Arrestos

Desde octubre de 2024 hasta mayo de 2026, más de 56 mil individuos fueron arrestados por delitos graves.

Cerca de 30 mil armas fueron confiscadas, alrededor de 420 toneladas de sustancias ilegales se incautaron y se sabotearon 2 mil 407 laboratorios clandestinos en 22 estados.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo hincapié en la reducción del 46 por ciento en homicidios dolosos.

Estos bajaron de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026, lo que representa 39 homicidios menos.

Resultado

“Este es el resultado del mes de mayo, entre septiembre 2024 y mayo 2026, hay una reducción del 46 por ciento en homicidios dolosos.

Eso significa que mayo tuvo 39 homicidios diarios menos que septiembre de 2024.

Y como lo hemos dicho en otras ocasiones esto no hubiera sido posible sin estrategia o dicho de otra manera gracias a la estrategia y a la honestidad hay resultados.

46 por ciento homicidios menos”, enfatizó durante la conferencia de la mañana.

Capturas

Además, la Presidenta destacó que los gobiernos de la Transformación han capturado a quienes generan violencia en todas las organizaciones criminales.

En el gobierno de AMLO, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2024, se reportaron 95 mil 019 detenciones, de las cuales 39 fueron consideradas relevantes.

En su administración, desde octubre de 2024 hasta junio de 2026, se han arrestado a 56 mil 134 personas, 57 de ellas consideradas relevantes.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, comunicó que entre octubre de 2024 y mayo de 2026, se han detenido a más de 56 mil personas por delitos graves.

Armas y drogas confiscadas

Se han confiscado casi 30 mil armas de fuego y cerca de 420 toneladas de drogas, incluyendo más de 5 millones de píldoras de fentanilo.

Adicionalmente, se han desmantelado 2 mil 407 laboratorios clandestinos y lugares para la producción de metanfetamina en 22 estados.

Agregó que en la Operación Enjambre se han detenido a más de 85 funcionarios y exfuncionarios, incluyendo a siete presidentes municipales en funciones.

Esto forma parte de la estrategia del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la corrupción y la impunidad.