La OTAN intercepta cazas y bombarderos rusos sobre el Báltico

Muchos vuelos rusos supervisados por la OTAN tienen a Kaliningrado, un exclave ruso, como punto de partida o llegada

Regeneración, 22 de abril 2026– La OTAN interceptó el lunes aviones de combate y bombarderos estratégicos rusos que sobrevolaban el mar Báltico. Los cazas Rafale de Francia fueron enviados desde una base aérea en Lituania, donde están desplegados como parte de una misión de vigilancia aérea de la OTAN que se ha mantenido durante décadas.

Cazas

Los aviones de combate, equipados con misiles, se unieron a aeronaves de Suecia, Finlandia, Polonia, Dinamarca y Rumanía.

Todos ellos volaron para monitorear y observar el vuelo ruso, como lo comunicó el destacamento francés.

La misión por parte de Rusia incluía dos aeronaves supersónicas Tu-22M3 y alrededor de diez cazas, SU-30 y SU-35.

Estos cazas se alternaron para escoltar a los bombarderos estratégicos más grandes, según el informe.

Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa ruso mencionó que el vuelo de los bombarderos de largo alcance estaba programado y se llevó a cabo en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del mar Báltico.

Según el Ministerio, el vuelo tuvo una duración de más de cuatro horas y se informó a través de Telegram el lunes.

«Durante algunas partes del recorrido, los bombarderos de largo alcance fueron acompañados por cazas de otros países», indicó la entidad.

Aviación de largo alcance

«Las tripulaciones de la aviación de largo alcance frecuentemente realizan vuelos sobre las aguas neutrales del Ártico.

Así como el Atlántico Norte, el Océano Pacífico y los mares Báltico y Negro.

Todos los vuelos de los aviones de las Fuerzas Aeroespaciales rusas se realizan cumpliendo rigurosamente las normativas internacionales para el uso del espacio aéreo.»

El Ministerio de Defensa ruso frecuentemente da a conocer sus vuelos de bombarderos estratégicos sobre el mar Báltico.

Antecedentes

Incluso en enero, cuando aviones de la OTAN también se acercaron, y al menos en cuatro ocasiones el año pasado.

El Mando Aéreo Aliado de la OTAN tampoco ofreció una respuesta inmediata a una solicitud de comentarios el martes.

La alianza militar suele emplear aviones de caza para interceptar aeronaves rusas que se aproximan o sobrevuela áreas cercanas al espacio aéreo de la OTAN.

La alianza indica que los aviones rusos que intercepta con frecuencia no utilizan sus transpondedores, no se comunican con los controladores aéreos ni presentan un plan de vuelo.

Misión de seguridad

Muchos de los vuelos rusos que la OTAN observa como parte de su misión de seguridad aérea en el Báltico, tienen a Kaliningrado como origen y destino.

Incluso antes de la guerra en Ucrania, la OTAN interceptaba aviones rusos cerca de 300 veces al año, la mayoría de ellas sobre aguas del norte de Europa.

El Ministerio de Defensa de Lituania reportó que se interceptaron aeronaves rusas que infringían las normas de vuelo en cuatro ocasiones entre el 13 y el 19 de abril.