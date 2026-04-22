El Salvador: Primer macrojuicio contra la Mara Salvatrucha

El macrojuicio es una de las novedades dentro del estado de excepción declarado por el presidente Bukele en 2022

Regeneración, 22 de abril 2026– Más de 480 supuestos jefes de la pandilla Mara Salvatrucha enfrentan cargos por 47,000 crímenes cometidos entre 2012 y 2022 en una sola audiencia masiva. Es el juicio más grande contra los líderes de organizaciones criminales bajo el renovado sistema judicial del gobierno de Nayib Bukele.

Juicio masivo a la MS-13

La Fiscalía General de El Salvador (FGR) presentó «por primera vez» a juicio masivo a «las estructuras diarias» de la pandilla Mara Salvatrucha 13 (MS-13).

La FGR dio a conocer en redes sociales el inicio del juicio con imágenes de grupos de reclusos encadenados en pies y manos, vestidos de blanco, con el cabello corto y usando mascarillas.

Los 486 supuestos miembros de la MS-13 deberán enfrentar cargos de asesinato, feminicidio, extorsión, tráfico de drogas, desapariciones y tráfico de armas.

Además, han sido acusados de rebelión, «por intentar conservar el control territorial con el fin de establecer un Estado paralelo».

Documento

El documento de la FGR menciona que esto desafía la autoridad estatal y atenta contra la soberanía nacional y el orden constitucional.

El Ministerio Público no especificó si los acusados fueron detenidos durante el estado de excepción ni cuánto durará el proceso judicial.

Sin embargo, mostraron confianza en que el «amplio respaldo de pruebas contundentes permitirá que se impongan penas máximas a cada uno de los acusados».

Los medios de comunicación no obtuvieron permiso para entrar a la gran audiencia.

Estado de excepción

Desde la implementación del estado de excepción, la Ley contra el Crimen Organizado ha tenido numerosos cambios y disposiciones temporales.

Por ejemplo, en 2022 se modificó para incrementar el uso del «criterio de oportunidad» a favor de miembros de organizaciones criminales que colaboraran con la Fiscalía.

Esto permitió procesos más rápidos y reducciones significativas de penas para los pandilleros que delataran a otros miembros.

En julio de 2023, la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó un conjunto de cambios que aumentó las penas para los líderes de pandillas.

Operaciones encubiertas

Se estableció la figura de «colaboradores» para operaciones encubiertas y se obligó a los jueces a aceptar declaraciones anticipadas de testigos, víctimas o expertos.

Esto limita la posibilidad real de contradicción y defensa de los acusados.

Al mismo tiempo, se autorizó a la Fiscalía a agrupar a varios acusados en un solo proceso judicial bajo el estado de excepción.

Una reforma de agosto de 2025 introdujo la figura de «Audiencia Única Abierta» por estructura delictiva, que el Gobierno y la Fiscalía actualmente denominan «macroaudiencia».

Medida

Desde que esta medida entró en vigor a finales de 2025, El Salvador ha tenido audiencias con 58, 135, 163 o más acusados por caso.

El efecto más notable ha sido una disminución histórica de homicidios y delitos como la extorsión.

Sin embargo, este entorno de mayor seguridad se enfrenta a una creciente controversia internacional.

Varios organismos de derechos humanos y medios de comunicación han denunciado arrestos arbitrarios, juicios sin garantías y abusos en el sistema carcelario.

Esta mañana continúa la audiencia única abierta contra 492 personas vinculadas a la Mara Salvatrucha (MS-13) en el denominado caso “Corporativo Criminal”, en el que son procesados miembros de la ranfla nacional, ranfla de las calles, corredores de programa y fundadores de la… pic.twitter.com/uP0ZwVT3Qe — Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) April 21, 2026

Informes

Amnistía Internacional informó que al final de 2025 hubo 470 fallecidos en custodia debido a «razones vinculadas a la tortura.

La falta injustificable de atención médica adecuada y en el momento adecuado, así como condiciones de detención poco saludables».

Human Rights Watch igualmente ha documentado relatos de tortura y otros maltratos hacia los reos en El Salvador.