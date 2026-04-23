Gasolineros acuerdan con Sheinbaum límite al diésel de 28 pesos

Gasolineros llegaron a un acuerdo con Sheinbaum para fijar el diésel en 28 pesos y controlar los gastos en el transporte

Regeneración, 22 de abril 2026– Después de una reunión que duró casi noventa minutos en Palacio Nacional, los empresarios del sector gasolinero adoptaron el acuerdo nacional de mantener el precio del diésel en 28 pesos por litro.

Empresarios gasolineros fijarán en 28 pesos el precio del Diésel.



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Prevenir aumentos

Una acción promovida por el gobierno federal para prevenir aumentos en el transporte, la logística y los productos de primera necesidad.

El encuentro fue liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la reunión también participaron funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Petróleos Mexicanos y representantes del ámbito energético.

Uno de los presentes, Mauricio González Puente, director general de Valores ABC, confirmó el respaldo a la propuesta del presidente para establecer el precio máximo en 28 pesos exactos.

Nuevo encuentro

Asimismo, se programó un nuevo encuentro para la próxima semana con el fin de evaluar progresos y posibles modificaciones.

El mensaje del gobierno fue claro: no hay razón para vender el combustible a un precio mayor mientras se continúan ofreciendo apoyos fiscales.

A diferencia de la gasolina común, el diésel es esencial para gran parte de la economía en México.

Este combustible es crucial para el transporte de carga, autobuses, maquinaria agrícola y unidades industriales.

Precio del diesel

Cuando el precio del diésel aumenta, también lo hacen los gastos de distribución, alimentos y otros productos.

Por esta razón, controlar su precio se volvió una prioridad para el gobierno federal ante la inestabilidad internacional del petróleo.

Este acuerdo se da en un contexto de tensiones globales por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, así como por riesgos en rutas clave de suministro energético.

La incertidumbre en el estrecho de Ormuz ha afectado los precios internacionales del petróleo y sus derivados, teniendo un impacto directo en los combustibles que se importan.

Solicitudes

En la reunión, los empresarios también pidieron disminuir los costos asociados a los pagos electrónicos.

Entre sus solicitudes se mencionaron:

Menores comisiones bancarias por pagos realizados con tarjeta.

Disminución de costos por vales electrónicos.

Evaluación de cargas regulatorias.

Sheinbaum mencionó que estos temas serán atendidos en conjunto con la Secretaría de Hacienda.

Meta inmediata

Aunque no se firmó un acuerdo formal, los empresarios aceptaron el pacto de manera voluntaria.

La meta inmediata es evitar un impacto económico en los hogares y los transportistas.

En un momento en que cualquier aumento en el costo del combustible se traduce rápidamente en toda la economía.

La Procuraduría Federal del Consumidor había informado previamente que aproximadamente el 34% de las estaciones no cumplían con el precio recomendado.

Ahora, el gobierno federal ha anunciado que realizará revisiones con apoyo del SAT y otras entidades para identificar posibles abusos o irregularidades.