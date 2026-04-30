Llega vuelo de EE.UU. a Caracas, una ruta suspendida por 7 años

La compañía American Airlines es la pionera en hacer un vuelo directo comercial entre Estados Unidos y Venezuela, después de 7 años

Regeneración, 30 de abril 2026– American Airlines es la primera aerolínea estadounidense en reiniciar los vuelos comerciales directos de Estados Unidos a Venezuela después de una pausa de siete años por cuestiones de seguridad.

EE.UU.- Un avión de American Airlines despegó desde Miami con destino a Caracas, marcando el primer vuelo comercial directo entre ambos países desde 2019.



La reactivación de esta ruta pone fin a años de conexiones indirectas, en los que los pasajeros debían viajar a través de… pic.twitter.com/ZixHmChUbi — ehplusdo (@ehplusdo) April 30, 2026

Primer vuelo

Esto sucede casi dos meses después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.

El avión que arribó de Miami aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, ubicado a unos 20 kilómetros al norte de Caracas, a la 1:24 p. m. hora local.

La aerolínea había comunicado su deseo de reanudar el servicio a Venezuela en enero.

Esto ocurrió el mismo día en que el presidente Donald Trump instruyó al Departamento de Transporte para que abriera el espacio aéreo comercial sobre el país sudamericano.

Director

El director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, fue uno de los viajeros en el vuelo.

Agen planea reunirse con funcionarios venezolanos y líderes de las industrias de energía y minería.

Esto forma parte de los esfuerzos del gobierno de Trump para facilitar que las empresas estadounidenses comiencen a operar en el país sudamericano, según el gobierno venezolano.

Las autoridades de Venezuela y empleados de American Airlines recibieron a los pasajeros con entusiasmo.

🚨 Histórico regreso: ¡Primer vuelo comercial Miami-Caracas desde 2019! ✈️



El avión procedente de Miami aterrizó con gran pompa en Caracas, marcando el fin de 7 años sin vuelos directos entre EE.UU. y Venezuela. Un paso clave en la reapertura aérea bilateral.… pic.twitter.com/ImvZdGFnCg — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) April 30, 2026

Decoraciones

Había decoraciones que incluían un arco hecho de globos en rojo, blanco y azul, los colores de la bandera de EE. UU.

Estas decoraciones estaban colocadas en la entrada del área de facturación de boletos y equipaje. El vuelo tenía programado regresar a Miami a las 18:40 GMT.

Estados Unidos y Venezuela acordaron en marzo reanudar sus relaciones diplomáticas.

A pesar de que el Departamento de Estado advierte a los ciudadanos estadounidenses que eviten viajar a Venezuela, el gobierno permitió a American Airlines planear vuelos a este país.

🚨 Miami y Caracas retoman vuelos directos tras siete años, en medio de advertencias de EE.UU.



✈️ La ruta aérea directa entre Miami y Caracas se reactivó este 30 de abril de 2026, marcando el primer vuelo comercial sin escalas entre ambos países en siete años. La operación,… pic.twitter.com/rZrCQxdKJ5 — Tiempo Real (@TiempoRealEC) April 30, 2026

Antes de la apertura

Luego de la suspensión de los vuelos directos, los viajeros debían hacer una o más paradas para llegar a Estados Unidos.

Esto resultaba en un aumento considerable de los costos y el tiempo de viaje, que en ocasiones superaba las 12 horas.