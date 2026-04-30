Llega vuelo de EE.UU. a Caracas, una ruta suspendida por 7 años

La compañía American Airlines es la pionera en hacer un vuelo directo comercial entre Estados Unidos y Venezuela, después de 7 años
Regeneración, 30 de abril 2026– American Airlines es la primera aerolínea estadounidense en reiniciar los vuelos comerciales directos de Estados Unidos a Venezuela después de una pausa de siete años por cuestiones de seguridad.
Primer vuelo
Esto sucede casi dos meses después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.
El avión que arribó de Miami aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, ubicado a unos 20 kilómetros al norte de Caracas, a la 1:24 p. m. hora local.
La aerolínea había comunicado su deseo de reanudar el servicio a Venezuela en enero.
Esto ocurrió el mismo día en que el presidente Donald Trump instruyó al Departamento de Transporte para que abriera el espacio aéreo comercial sobre el país sudamericano.
Director
El director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, fue uno de los viajeros en el vuelo.
Agen planea reunirse con funcionarios venezolanos y líderes de las industrias de energía y minería.
Esto forma parte de los esfuerzos del gobierno de Trump para facilitar que las empresas estadounidenses comiencen a operar en el país sudamericano, según el gobierno venezolano.
Las autoridades de Venezuela y empleados de American Airlines recibieron a los pasajeros con entusiasmo.
Decoraciones
Había decoraciones que incluían un arco hecho de globos en rojo, blanco y azul, los colores de la bandera de EE. UU.
Estas decoraciones estaban colocadas en la entrada del área de facturación de boletos y equipaje. El vuelo tenía programado regresar a Miami a las 18:40 GMT.
Estados Unidos y Venezuela acordaron en marzo reanudar sus relaciones diplomáticas.
A pesar de que el Departamento de Estado advierte a los ciudadanos estadounidenses que eviten viajar a Venezuela, el gobierno permitió a American Airlines planear vuelos a este país.
Antes de la apertura
Luego de la suspensión de los vuelos directos, los viajeros debían hacer una o más paradas para llegar a Estados Unidos.
Esto resultaba en un aumento considerable de los costos y el tiempo de viaje, que en ocasiones superaba las 12 horas.