Frente frío 40 traerá lluvias, nevadas, vientos y alto oleaje

La Cuarta Tormenta Invernal y el frente frío 40, provocarán caída de nieve en el norte, y calor en el oeste y sureste: SMN

Regeneración, 10 de marzo 2026– El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que entre el martes 10 y la mañana del miércoles 11 de marzo, la Cuarta Tormenta Invernal se moverá lentamente sobre Sonora y Chihuahua, creando un ambiente frío, vientos muy fuertes, así como lluvias y chubascos en esas regiones, y en Durango.

Pronostico

Además, se espera posible nieve o aguanieve en las montañas de Sonora y Chihuahua.

Según el pronóstico oficial, se anticipa que durante la tarde del miércoles este sistema entre a Texas, Estados Unidos, dejando de impactar en el país.

A la par, el frente frío número 40 se desplazará lentamente por el norte y noreste de México.

Este fenómeno causará vientos intensos, lluvias con tormentas eléctricas y una posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Para el martes, también hay posibilidad de que se formen torbellinos o tornados en el norte de esas entidades.

Estados afectados por la Tormenta Invernal

Ambiente frío en Sonora, Chihuahua y Durango.

Lluvias y chubascos en Sonora, Chihuahua y Durango.

Posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora y Chihuahua.

Vientos con rachas de hasta 80 km/h en Chihuahua.

Para la madrugada del miércoles se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Martes 10 de marzo

Lluvias

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Sonora y Chihuahua.

Viento

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Posible formación de torbellinos o tornados: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Oleaje

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco y Colima.

Temperaturas máximas

40 a 45 °C: Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Veracruz.

Temperaturas mínimas (madrugada del miércoles)

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Zacatecas y Estado de México.

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 11 de marzo

Lluvias

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla y Veracruz.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve (mañana): sierras de Chihuahua.

Viento

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Quintana Roo.

Oleaje

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, golfo de California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas

40 a 45 °C: Jalisco (sur), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y

Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas (madrugada del jueves)