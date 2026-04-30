Sheinbaum sobre Rocha: Si no hay pruebas claras, es político

La mandataria aclaró que se precederá contra cualquier crimen, siempre y cuando este presente pruebas contundentes para actuar

Regeneración, 30 de abril 2026– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que su administración no dará protección a nadie que haya realizado un delito, pero destacó que, en ausencia de pruebas contundentes, las acusaciones contra funcionarios mexicanos por parte de Estados Unidos podrían tener un trasfondo «político».

Rocha Moya

Esto se presenta en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas en cargos de importancia.

«Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: Verdad, justicia y defensa de la soberanía.

Es decir, si la Fiscalía General de la República (FGR), que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana…

…o, en su propia investigación, encuentre elementos constitutivos de un delito, debe proceder conforme a derecho, bajo nuestra jurisdicción».

Mensaje

Dijo la mandataria mientras leía un mensaje en su conferencia matutina hoy en Palacio Nacional.

«Lo he dicho siempre, de forma clara, y hemos actuado en consecuencia, nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito.

Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia (de Estados Unidos) es político», afirmó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió diez peticiones de arresto provisional con fines de extradición por parte del gobierno estadounidense.

Solicitudes

Durante su conferencia, la mandataria leyó un comunicado donde mencionó que esto ocurrió el 28 de abril de 2025.

Al día siguiente, miércoles 29 de abril, esas solicitudes fueron enviadas a la FGR para su revisión, conforme a la legislación del país.

Paralelamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicas las acusaciones contra diez ciudadanos mexicanos.

Entre ellos se encontraban funcionarios activos en Sinaloa, lo que provocó reacciones en el ámbito de la diplomacia.

Análisis

La FGR comunicó que analizará la documentación recibida para determinar si hay pruebas suficientes que permitan actuar legalmente.

También se inició una investigación propia para confirmar si las acusaciones tienen fundamento jurídico de acuerdo a las leyes nacionales.

Sheinbaum Pardo rechazó cualquier tipo de injerencia externa en los asuntos internos, resaltando que México sostiene relaciones de respeto e igualdad con otras naciones.