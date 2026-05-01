31 Minutos en el Zócalo: Éxitazo con más de 200 mil Asistentes

Jefa Clara continua con el acceso a la cultura en la plaza publica más importante del país, ahora para las infancias

Regenaración, 30 de abril de 2026.– Los personajes de 31 Minutos se consolidaron como un símbolo cultural para múltiples generaciones en toda América Latina.

El Centro Histórico de la Ciudad de México recibió al famoso equipo noticioso para celebrar el Día del Niño hoy.

Tulio Triviño y sus compañeros cautivaron a miles de personas que esperaban con entusiasmo este gran espectáculo musical gratuito.

La emblemática agrupación chilena demostró su enorme vigencia ante un público diverso que llenó cada rincón de la plaza.

El evento fue diseñado especialmente para honrar a la infancia mexicana durante esta fecha tan significativa del calendario nacional.

Seguidores de todas las edades se reunieron desde temprano para obtener el mejor lugar posible cerca del gran escenario.

La atmósfera festiva envolvió el corazón de la capital con risas, gritos y una notable emoción colectiva muy contagiosa.

Esta presentación gratuita representó un hito cultural para los habitantes y turistas que visitaron el primer cuadro capitalino.

Un Repertorio que Cautivó a Miles

El concierto inició puntualmente a las diecinueve horas con una energía vibrante que sacudió los cimientos del Zócalo capitalino.

La lista de canciones incluyó éxitos inolvidables como «Tangananica, Tangananá» y la icónica melodía «Bailan sin César» para todos.

Los asistentes corearon con fuerza cada uno de los temas interpretados por Juan Carlos Bodoque y el equipo informativo.

El público coreó con entusiasmo los temas clásicos que han definido la exitosa trayectoria de este famoso programa televisivo.

El cierre del espectáculo estuvo marcado por la interpretación de la popular canción «Yo nunca vi televisión» muy aclamada.

La presentación tuvo una duración estimada de noventa minutos llenos de sátira, humor fino y mucha calidad musical profesional.

Los gritos de apoyo hacia los personajes chilenos reflejaron el profundo cariño que México siente por esta producción extranjera.

“Tulio, hermano, ya eres mexicano” exclamaron los miles de fanáticos para despedir a sus ídolos en esta noche mágica.

Cifras Oficiales y Trascendencia Cultural

La Jefa de Gobierno proporcionó los datos finales sobre la impresionante concurrencia registrada durante esta jornada de celebración infantil.

Clara Brugada utilizó sus plataformas digitales para informar que la asistencia superó la cifra de doscientas mil personas presentes.

La funcionaria destacó el éxito rotundo de la convocatoria y la importancia de democratizar el acceso a las artes.

“Fueron más de 200 mil personas” las que disfrutaron del evento, según confirmó la autoridad capitalina en su reporte.

El fenómeno de 31 Minutos trasciende fronteras gracias a su capacidad única para conectar con niños y también adultos.

Esta presentación en el Zócalo se suma a otros escenarios prestigiosos donde la agrupación ha dejado una huella imborrable.

La Ciudad de México reafirmó su compromiso con la promoción de la cultura mediante eventos masivos de alta calidad.

Este concierto histórico quedará en la memoria de los miles de asistentes que celebraron con Tulio y sus amigos.