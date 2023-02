Un video grabado en las audiencias publicas para el nombramiento de docentes puso en evidencia a una mujer que solicitaba una plaza como maestra de inglés.

Regeneración Mx, 5 febrero 2023. A través de redes sociales circula una grabación del examen oral de inglés hecho a una maestra que solicitaba una plaza para enseñar el idioma, sin embargo, al momento de hacerle preguntas básicas quedo evidenciado su nula comprensión.

La mujer identificada como Liliana Landa, pide un traslado a un centro educativo básico en Honduras para obtener una plaza como enseñante del idioma, antes de comenzar el examen, menciona a los calificadores que no cuenta con un título en letras y lenguas.

Sin embargo, dijo solicitar la plaza porque ella “habla inglés” y cuenta con diplomados del idioma, ante esta situación el jurado decide darle una oportunidad.

“Pediríamos que alguien entendido en la materia califique su nivel de inglés para darle acceso a su petición” Establece quien preside el jurado.

Examen oral fallido de la solicitante de plaza como maestra de ingles

Ante la orden, un experto en la materia comienza presentándose y explicándole a la solicitante que la evaluación comenzará en un nivel básico, puesto que se compite para una plaza de educación primaria.

Tras indicarle en inglés que mencione su nombre y que es lo que haría en la escuela de conseguir el empleo, ella sin entender la pregunta solo atina a decirle “I don´t no the school, i am diploma student”.

Esto evidenció que incluso no podía formular una idea en inglés de forma coherente, el entrevistador confundido por su respuesta prosigue a preguntarle en que grados impartiría clases, a lo que ella responde, “The teacher Jaqueline Jones”.

Al ver que no hubo comprensión sobre lo preguntado el evaluador vuelve a preguntarle más lento qué grados enseñaría, pero tampoco hubo una respuesta coherente.

La entrevista continua con respuestas que no correspondían a lo cuestionado, por lo que en un intento de saber cuál era realmente su nivel de inglés le dan una última oportunidad.

“¿Quieres decirles algo a estas personas?, ¿una presentación, tu nombre, algo que quieras decir? Te estoy tratando de ayudar a que te presentes, que digas tu nombre edad o si estás casada” le menciona su interlocutor.

Tras observar que la mujer no atinaba a dar una respuesta por no entender lo que se le estaba diciendo el jurado le menciona al evaluador “Ya compañero, ya”, ella en un intento de justificación solo menciona “Yo hablo ingles básico, yo aprendí a hablar inglés en un diplomado, él tomó un curso”.

Los internautas no tardaron en expresar su burla en todas las redes sociales donde este video fue difundido, hubo quienes incluso expresaron indignación por la clase de solicitantes que existen en Honduras para enseñar en los niveles básicos de educación.