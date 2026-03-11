Diez años desde que Nintendo hizo oficial el Día de Mario Bros

Miles de jugadores festejan el Día de Mario Bros, o MAR10 Day, para rendir homenaje al personaje más icónico de Nintendo

Regeneración, 10 de marzo 2026– En el calendario de celebraciones del mundo gamer, hay un día señalado para uno de los personajes más relevantes de la cultura digital. El 10 de marzo se conmemora a nivel global como el Día de Mario Bros.

Motivo

La escogencia del 10 de marzo no se basa en un acontecimiento histórico en la vida del personaje, sino en una curiosa coincidencia visual que llamó la atención de los fans.

En inglés, la fecha se escribe como “Mar 10”. Al observarla, varios seguidores notaron que la combinación de letras y números se asemeja al nombre “Mario”.

Partiendo de esa idea, la comunidad gamer comenzó a utilizar el término “MAR10 Day” para referirse a este día dedicado al célebre personaje.

La propuesta ganó popularidad en redes sociales y foros de videojuegos a lo largo de la década del 2010.

Día no oficial

Con el crecimiento de este fenómeno, el 10 de marzo se convirtió en un día no oficial de tributo al personaje que ha sido protagonista de numerosas franquicias desde los años 80.

Mario, creado por Nintendo, se ha establecido como la figura central de videojuegos que han alcanzado gran reconocimiento mundial.

Su presencia en la industria del entretenimiento digital impulsó a que esta fecha se volviera importante para los aficionados.

HAPPY MAR10 DAY EVERYONE! pic.twitter.com/VuSuhjDcLy — Xombie Magic (@XombieMagic) March 10, 2026

Nintendo lo reconoce

El reconocimiento formal llegó en 2016, cuando Nintendo decidió designar el 10 de marzo como el día oficial para su personaje más representativo.

Desde entonces, la compañía ha comenzado a organizar actividades especiales relacionadas con esta fecha.

Anualmente, la firma aprovecha el MAR10 Day para realizar promociones, presentar nuevos productos o destacar juegos que cuentan con Mario en su repertorio.

Las ofertas en videojuegos, especialmente para la consola Nintendo Switch, suelen formar parte de las campañas durante esta celebración.

Plataforma

El día también actúa como una plataforma para mostrar novedades vinculadas al universo del personaje.

El impacto de esta iniciativa va más allá del ámbito comercial y ha establecido el 10 de marzo como una fecha significativa dentro de la cultura gamer.

Aficionados de diversas partes del mundo participan en actividades digitales, comparten contenido relacionado y rememoran momentos importantes de la saga.

El nombre del personaje tiene un origen curioso que se remonta a los inicios de Nintendo en Estados Unidos.

Celebrate #MAR10 day with the original voice of Mario, Charles Martinet pic.twitter.com/7TBKRRYmwx — Guinness World Records (@GWR) March 10, 2026

Mario Segale

Durante los años 80, la empresa operaba un almacén en aquel país cuyo propietario se llamaba Mario Segale.

Según la historia que ha compartido la propia compañía, el nombre del personaje fue influenciado por este empresario.

A lo largo de los años, el protagonista empezó a tomar la apariencia de un fontanero italiano que enfrentaba diferentes desafíos en mundos llenos de obstáculos y criaturas fantásticas.

A lo largo de los años, Mario se ha convertido en el héroe central de varias franquicias que han alcanzado gran renombre en el campo del entretenimiento digital.

This MAR10 day, celebrate one of gaming's icons! Get this product to reminisce on where it all started: https://t.co/mf4YskYtfR #ad #amazonaffiliate pic.twitter.com/UBB0ZInvUA — A Dream Home Design (@A_D_H_D_1) March 10, 2026

Sagas

Entre las más reconocidas se encuentran títulos como «Super Mario», «Mario Kart» y «Super Mario World».

Estas series han contribuido a consolidar al personaje como uno de los íconos más conocidos en la industria del videojuego.

Su apariencia, que incluye un overol azul, una gorra roja y un bigote distintivo, se ha vuelto parte de la cultura de millones de jugadores.

La creación del MAR10 Day evidencia esa influencia a nivel global.

Cada 10 de marzo se convierte en un punto de encuentro para jugadores, creadores y aficionados que homenajean al personaje que dejó huella en el mundo de los videojuegos.