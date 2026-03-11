Trump y Putin dialogan sobre Irán, Ucrania y Venezuela

Los líderes de Rusia y Estados Unidos, Putin y Trump, tuvieron una charla de más de una hora que fue descrita como «honesta» y «constructiva»

Regeneración, 10 de marzo 2026– El presidente ruso, Vladímir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, llevaron a cabo este lunes una conversación telefónica donde trataron los conflictos de Irán y Ucrania, así como la situación en el mercado del petróleo y Venezuela, según indicó el Kremlin.

Diálogo

Este diálogo, el primero desde diciembre de 2025, duró alrededor de una hora y fue calificado como «honesto» y «constructivo».

La información proviene de Yuri Ushakov, asesor de asuntos internacionales de la presidencia rusa, según la agencia de noticias Efe.

Ushakov señaló que Trump expuso su «evaluación sobre los acontecimientos relacionados con la operación en curso entre Estados Unidos e Israel».

Putin, a su vez, presentó varias propuestas para poner fin al conflicto.

Intercambio

«Quisiera destacar que se ha producido un intercambio de opiniones sustancial y, a mi juicio, útil sobre este asunto», ha añadido Ushakov.

El presidente ruso mostró su apoyo «incondicional» a Teherán tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jameneí.

«Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que afronta.

Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas», comunicó Putin.

Guerra

El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha alcanzado este lunes su noveno día y se ha expandido por toda la región del Medio Oriente.

Más de 1.700 personas han perdido la vida, de las cuales más de 1.255 en Irán y 480 en Líbano, donde también hay medio millón de desplazados.

Además, esta guerra ha afectado el mercado energético, elevando el precio del petróleo.

«Obviamente hablamos sobre el Oriente Medio. Y él quiere ayudar. Le dije: ‘Podrías ayudar más al terminar la guerra de Ucrania-Rusia’.

Conversación

Eso ayudaría más. Pero tuvimos una muy buena conversación, y él quiere ser muy constructivo» afirmó Trump en una rueda de prensa en Miami.

Trump ha declarado que el presidente ruso quedó «muy impresionado» por el ataque de Estados Unidos contra Irán «porque nunca se había visto algo así».

«Estuvimos hablando sobre Ucrania, que es una batalla que nunca termina, y miren, hay un tremendo odio entre el presidente Putin y el presidente Zelenski.

Parece que no pueden espabilarse. Pero pienso que fue una llamada positiva en ese tema», agregó Trump.

Declaraciones

En relación a Ucrania, Trump ha reiterado su deseo de un cese de hostilidades rápido y una solución duradera.

Putin «apreció los esfuerzos de mediación que están llevando a cabo el equipo de Donald Trump y él mismo».

Yuri Ushakov mencionó que se dio una explicación sobre la situación presente en la línea de contacto, donde las fuerzas rusas están logrando avanzar con éxito.

Según el asesor del presidente, estos supuestos progresos deberían «motivar» a Kiev a elegir el diálogo como forma de resolver el conflicto.