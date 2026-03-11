Clase de futbol en CDMX quiere marcar un récord Guinness

Las clases masivas de futbol en San José, California, 2023, y Seattle, Washington, 2025, tuvieron los records de asistencia previos

Regeneración, 10 de marzo 2026– Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, serán las encargadas de liderar el récord Guinness de la lección de fútbol más grande a nivel mundial, en la que se espera la participación de más de 10 mil personas.

CDMX

Brugada comentó que la Ciudad de México tiene la intención de hacer historia al ser parte de esta gran actividad deportiva.

La clase está organizada como parte de los eventos previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que sucederán en CDMX.

Es la tercera ocasión que la ciudad es la anfitriona de una justa deportiva de esta naturaleza: Previamente hubo los Mundiales de 1986, y de 1970.

Historia

Ingrid Paola Rodríguez, portavoz del Récord Guinness en América Latina, compartió detalles sobre la historia de este récord.

Mencionó que el récord de la clase de fútbol más grande se estableció por primera vez en 2023 en San José, California, con 956 participantes.

La siguiente vez ocurrió en junio de 2025, con mil 38 personas en Seattle, Estados Unidos.

Confianza

Por esta razón, mostró confianza en que la Ciudad de México logrará superar este registro.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, mencionó que la Ciudad de México recibió a 15 millones de turistas el año anterior, un millón más que en 2024.

Aparte, recibió 62 millones de visitantes internacionales, por lo que destacó que el Mundial representa una oportunidad para promocionar el turismo del país a nivel global.

Participación

Javier Peralta, director de Indeporte, indicó que solo podrán participar aquellos que asistan a dos entrenamientos presenciales en las alcaldías o Pilares.

Se les proporcionará un código para su registro a través del sitio web de Indeporte.

Después, los días 13 y 14 de marzo, los interesados recibirán un kit.

Este les permitirá asistir a la clase de fútbol más grande del mundo, que comenzará a las 10:00 de la mañana.