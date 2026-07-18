Mesa de Diálogo por Planta de Amoniaco en Topolobampo

El gobierno federal inició mesas de diálogo sobre la planta de amoniaco en Topolobampo para evaluar su impacto ambiental y social

Regeneración, 17 de julio de 2026.– El gobierno federal instaló formalmente la primera mesa de diálogo sobre la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa.

Este proyecto petroquímico es desarrollado actualmente por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente en la Bahía de Ohuira.

En el encuentro participaron activamente representantes de comunidades locales, pueblos indígenas, colectivos civiles, académicos y miembros de la firma.

Por otra parte, la sesión inicial enfocó sus esfuerzos en analizar las características específicas del sitio Ramsar afectado.

Las autoridades explicaron a detalle la biodiversidad presente y la importancia internacional de este humedal costero protegido.

Además, los organizadores públicos aseguraron que “en ambos casos se privilegiará la revisión técnica y el intercambio de argumentos”.

Voces oficiales y conciliación

En consonancia con lo anterior, el representante gubernamental Mauricio Rodríguez Alonso aplaudió la genuina disposición de todos los asistentes.

El funcionario federal destacó especialmente la apertura y la transparencia mostradas para edificar este espacio de comunicación constructiva.

Asimismo, el coordinador externó con optimismo: “lo que queda claro hoy es que el diálogo es necesario y posible”.

Con respecto a la moderación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condujo el debate mediante Iván Ramos Méndez.

El coordinador general de Derechos Indígenas fungió eficazmente como conciliador de las distintas posturas políticas y sociales manifestadas.

Bajo su guía, se pactó que “las mesas continuarán desarrollándose con la participación de las instancias gubernamentales competentes”.

Calendario y compromisos futuros

A partir de estos avances, el programa de trabajo continuará mañana debatiendo el desarrollo de proyectos productivos regionales.

Igualmente, las mesas técnicas evaluarán los beneficios agrícolas el próximo 20 de julio conforme al calendario oficial.

Posteriormente, los especialistas analizarán las condiciones ambientales de la Bahía de Ohuira durante el encuentro del 21 de julio.

Finalmente, la última jornada del 22 de julio revisará con rigor las autorizaciones y las obligaciones ambientales correspondientes.

El gobierno federal reiteró firmemente su compromiso permanente con la transparencia y el respeto irrestricto a los derechos indígenas.

Las autoridades concluyeron que “derivado de estas mesas podremos adoptar decisiones que trasciendan en beneficio de las comunidades”.