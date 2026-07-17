China: Nuevo Modelo Global de Inteligencia Artificial

El presidente de China, Xi Jinping, presenta un modelo alternativo de IA basado en la cooperación multilateral frente al dominio de Washington

Regeneración, 17 de julio de 2026.– El gobierno de China presentó formalmente un modelo alternativo para el desarrollo y gestión de la inteligencia artificial.

Esta estrategia representa un abierto desafío al dominio comercial y tecnológico que Estados Unidos intenta mantener sobre este sector estratégico.

Durante la cita internacional, el presidente Xi Jinping delineó una visión basada enteramente en la cooperación entre los pueblos.

El mandatario asiático busca impulsar el acceso equitativo de las naciones en desarrollo a estas nuevas herramientas digitales.

Como consecuencia de este anuncio, la propuesta de Pekín se contrapone directamente a las directrices promovidas por Washington.

El modelo estadounidense favorece principalmente a las corporaciones privadas y restringe el acceso a componentes esenciales como los semiconductores.

En contraste, las autoridades chinas afirman que los avances científicos deben contribuir activamente a generar una prosperidad económica común.

Al respecto, el mandatario Xi Jinping subrayó con firmeza: «El desarrollo de la IA no debe ser sólo de un país, sino una sinfonía de cooperación global».

Propuesta multilateral y apoyo al Sur Global

A raíz de este planteamiento, el líder chino convocó a un debate internacional para fijar nuevas reglas globales.

El objetivo central de esta iniciativa es superar los discursos occidentales de seguridad nacional que limitan la tecnología.

Para consolidar este plan, China anunció que otorgará 5 mil oportunidades de capacitación a países en vías de desarrollo.

Asimismo, el proyecto contempla la creación de múltiples centros internacionales de cooperación distribuidos en diversas regiones del planeta.

Vinculado a estas acciones de apertura, el país asiático facilitará el uso de sus plataformas de software avanzado.

Un total de 30 naciones emergentes recibirán acceso gratuito a MAZU, un sistema inteligente de alerta meteorológica preventiva.

Respecto a la responsabilidad compartida de los Estados, el presidente de China, Xi Jinping, argumentó ante los asistentes: «Debemos llevar a cabo una amplia cooperación internacional y ayudar a los países del Sur Global».

De este modo, se busca reducir de manera drástica la brecha digital existente.

Fundación de un nuevo organismo internacional

En consonancia con lo anterior, la diplomacia china coordinó la firma de un histórico acuerdo de gobernanza global.

Un total de 29 naciones suscribieron el acta constitutiva de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial.

Este nuevo organismo intergubernamental e independiente tendrá su sede oficial en la cosmopolita e industrializada ciudad de Shanghai.

Entre los miembros fundadores destacan cuatro países de América Latina: Brasil, Cuba, Nicaragua y la república de Venezuela.

Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, encabezó la ceremonia de formalización del bloque.

La institución naciente se guiará estrictamente bajo los principios fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas.

Sus metas principales consisten en garantizar que las innovaciones tecnológicas se desarrollen de una manera segura y ordenada.

Por lo tanto, el bloque internacional intentará asegurar que los algoritmos operen «en beneficio de toda la humanidad» de forma equitativa.