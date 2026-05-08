Trump y Lula se reúnen a puerta cerrada en la Casa Blanca

Lula llegó a la Casa Blanca a reunirse con Trump, en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre los dos países

Regeneración, 7 de abril 2026– El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su reunión con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Casa Blanca «fue muy efectiva» y que trataron varios temas.

President Trump welcomed Brazil's President Lula to the White House on Thursday to discuss the relationship between both nations, Brazil's elections, trade policy and Cuba.



Both leaders said on social media that the meeting went well, and Lula later offered his help to Trump… pic.twitter.com/TLPLreavoe — CBS News (@CBSNews) May 8, 2026

Aranceles

En especial, dialogaron sobre los aranceles que Washington ha estado aplicando a Brasil desde que el republicano asumió nuevamente el poder en 2025.

«Acabo de terminar mi encuentro con Luiz Inácio Lula da Silva, el muy activo presidente de Brasil.

Hablamos de diversos temas, incluyendo el comercio y, específicamente, los aranceles. La reunión fue muy efectiva,» escribió Trump en Truth Social.

El mandatario indicó que representantes de ambas naciones también se reunirán para discutir «ciertos asuntos importantes» en los meses venideros.

Avance

El presidente Lula comentó que su encuentro con Trump en la Casa Blanca fue un «avance significativo» en la relación entre los dos países.

«La buena relación entre Brasil y Estados Unidos muestra al mundo que las dos principales democracias del continente pueden ser un modelo a seguir».

Declaró Lula en una conferencia de prensa en la embajada brasileña en Washington.

A diferencia de lo que es común durante la administración de Trump, hoy los dos líderes no dieron una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca.

Interacción

De acuerdo con fuentes brasileñas, Lula habría solicitado que su interacción con la prensa ocurriera después de finalizar la reunión.

Al final, la conferencia de prensa no se realizó y la oficina presidencial estadounidense decidió hacer una pausa informativa hasta las 15:30 hora local.

El nuevo mandato de Trump ha comenzado con conflictos con Brasil, especialmente debido a aranceles en respuesta al juicio del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, quien fue aliado del presidente estadounidense, fue condenado a 27 años de prisión por encabezar un intento de golpe de Estado contra Lula.

Encuentro

Este encuentro también está marcado por un fuerte componente económico.

Esto se debe a las investigaciones que Estados Unidos ha iniciado sobre supuestas prácticas comerciales desleales provenientes de Brasil.

Particularmente, en relación con la plataforma de pagos PIX, creada por el Banco Central, que Washington considera desfavorable para las empresas estadounidenses Visa y Mastercard.

Cooperación

También se incluye la cooperación en la lucha contra el crimen internacional.

Ante la posibilidad de que Estados Unidos califique a ciertos grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas.

Brasil se opone a esto, argumentando que podría facilitar intervenciones en su territorio.