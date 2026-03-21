Milei inicia a hacer redadas antiinmigrantes en Buenos Aires

Milei se une a una tendencia contra la inmigración mundial, empleando un discurso duro, inspirado en el de Donald Trump

Regeneración, 20 de marzo 2026– El barrio de Liniers en Buenos Aires es un lugar lleno de inmigrantes. Esta activa zona de comercio tuvo en el pasado sastrerías españolas, fruterías italianas, boutiques libanesas y tantos judíos de Europa del Este que allí se publicaba un periódico en yiddish.

Redada repentina

En la actualidad, los puestos peruanos y bolivianos que ofrecen quinoa y maíz morado están repletos de recién llegados que han establecido su hogar en Argentina.

Sin embargo, un viernes reciente, el ritmo del vecindario se vio repentinamente interrumpido, según The New York Times.

Cientos de oficiales de la ley irrumpieron en tiendas, cafeterías y centros comerciales, demandando documentos.

Estaban revisando la situación legal y arrestando a personas en redadas masivas recién instauradas por las autoridades argentinas.

Política migratoria

El gobierno argentino ha tomado una postura más severa respecto a la inmigración recientemente.

Argentina se había caracterizado por su receptividad hacia los inmigrantes, recibiendo a europeos, latinoamericanos y judíos que escapaban de la persecución en Europa.

Incluso, el país ofreció refugio a los nazis, que habían cometido los crímenes más horrendos de la Segunda Guerra Mundial.

Ahora, el presidente Javier Milei se ha alineado con una tendencia global de endurecimiento de las políticas migratorias.

Mensaje agresivo

Y está comunicando este cambio con un mensaje agresivo sobre la aplicación de la ley, similar al utilizado por el gobierno de Donald Trump.

“Quien intente entrar de manera ilegal, o tenga antecedentes criminales, no podrá hacerlo”, advirtió en un video Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional.

“El extranjero que cometa un delito en el país será identificado, expulsado y no podrá regresar”, afirmó con firmeza.

Argentina deportó a 620 personas en 2024, lo que representa un aumento de cerca del 40 por ciento en comparación con el año anterior.

Personas expulsadas

En enero, Monteoliva anunció que casi 5000 personas «no pudieron entrar o fueron expulsadas del país” durante los dos meses previos.

“RÉCORD DE EXTRANJEROS NO ADMITIDOS Y EXPULSADOS”, publicó en X.

“Ley y orden para hacer a la Argentina grande otra vez”, escribió en X Patricia Bullrich,

una importante senadora conservadora y exministra de Seguridad.

Su publicación incluía un video con música de acción que, según Bullrich, mostraba a varias personas detenidas para su deportación.

¡Estamos en @UN! La situación de los derechos humanos de las mujeres en Argentina, la violencia a las defensoras ambientales, mujeres migrantes/indígenas/con discapacidad, son algunos de los temas que llevamos a los diversos eventos paralelos en los que participamos#CSW70 #ONU pic.twitter.com/Al50ZW9gI9 — Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (@acdh_arg) March 19, 2026

Lenguaje amenazante

Los defensores de los derechos humanos aseguran que ese lenguaje cada vez más amenazante es innecesario y ha provocado temores infundados entre los recién llegados.

Diego Morales es un abogado del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, una organización que defiende los derechos humanos y las libertades civiles.

Morales mencionó que la migración nunca había sido un tema delicado o complicado para Argentina y que están creando un enemigo interno donde no existía.

Inmigración sin restricciones

La inmigración sin restricciones fue establecida en la Constitución nacional en 1853.

En ella se menciona que Argentina recibe a “todas las personas del mundo que deseen residir en el territorio argentino”.

Entre los años 1850 y 1913, Argentina recibió más inmigrantes por persona que cualquier otra nación.

Sin embargo, se están produciendo cambios. Los representantes del gobierno de Milei afirman que el sistema migratorio actual es ineficaz.

Consideraciones

Y que hay un número elevado de personas en el país sin un estatus migratorio regular.

Aseguran que los gastos por atender a estos individuos en hospitales públicos y por su educación en escuelas han aumentado el presupuesto gubernamental.

No se sabe cómo se desarrollará la política de Milei ni cuál será la reacción de la sociedad argentina a largo plazo.

Pero ya se puede percibir una nueva inquietud en las comunidades de inmigrantes.