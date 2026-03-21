Irak declara fuerza mayor, almacenamiento de petróleo al límite

Irak no puede distribuir petróleo por bloque de Ormuz. Cierre de producción en zonas con concesión extranjera

Regeneración, 20 de marzo de 2026. En redes destacan que Irak tiene colmados los almacenes de petróleo ante la imposibilidad de cruzar el estrecho de Ormuz, por lo que detuvo la producción de campos concesionados a extranjeros.

La medida, conforme a contrato, sin compensación económica y a revisión.

Y es que Irak depende del petróleo para más del 90% de sus ingresos fiscales, por lo que este cese de exportaciones pone en riesgo crítico el gasto público y la estabilidad social.

Cierra

Ante la pérdida física de este suministro, los precios internacionales del crudo han registrado alzas inmediatas superiores al 12%.

Como se indica Irak declaró fuerza mayor en todos los campos petrolíferos desarrollados por compañías petroleras extranjeras .

Esto es deteniendo la mayor parte de las exportaciones de crudo del país porque la capacidad de almacenamiento está alcanzando su límite.

Así indicó el Ministerio de Petróleo en una carta fechada el 17 de marzo según Reuters.

La mayor parte de las exportaciones de crudo iraquí transitan por el estrecho, y las interrupciones han provocado que la capacidad de almacenamiento alcance su límite.

Además se apunta que los precios internacionales del petróleo alcanzaron el 20 de marzo su nivel más alto en casi cuatro años.

Irak dice

«Los socios internacionales no pudieron designar buques cisterna para transportar el crudo, lo que impidió las exportaciones a pesar de que la petrolera estatal SOMO estaba preparada para cargar los envíos…

«En vista de la situación, el ministerio ordenó el cierre total de la producción en las zonas de concesión afectadas, sin que ello conlleve compensación alguna según los términos contractuales.»

Temporal

Por otra parte, el ministerio indicó que la reducción de la actividad se revisaría periódicamente en función de la evolución de la situación regional.

Además, invitó a las empresas a mantener conversaciones urgentes para acordar las operaciones esenciales, los costes y la plantilla en el marco de la situación de fuerza mayor.

Al tiempo que se cita que el ministro de Petróleo de Irak, Hayan Abdel-Ghani, declaró que la producción de crudo en la Compañía Petrolera de Basora se redujo de 3.3 millones de barriles diarios a 900 mil barriles diarios.

Como se sabe tras la suspensión de las exportaciones desde los puertos del sur del país, según un comunicado del ministerio del 20 de marzo.

E incluso detalla que el crudo producido se estaba bombeando para el funcionamiento de las refinerías, según el comunicado.

Kurdistán

El 18 de marzo de 2026, además, Bagdad y el Gobierno Regional de Kurdistán (GRK) alcanzaron un acuerdo estratégico para reactivar el oleoducto Irak-Turquía (ITP).

Esto es buscando mitigar la parálisis causada por el cierre del Estrecho de Ormuz.

Se proyecta alcanzar un flujo de 250,000 barriles por día.

Los fondos generados por estas ventas serán depositados en una cuenta bajo supervisión federal en el Tesoro de Irak, resolviendo una de las disputas históricas entre Erbil y Bagdad.

Ambas partes formaron un comité conjunto para garantizar la protección física de la infraestructura y coordinar el bombeo técnico.