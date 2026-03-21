Avanza esclarecimiento de homicidio de Eitan Daniel en Cd. Juárez

Pesar por el episodio contra menor en Ciudad Juárez. Primeras investigaciones descartan a mayoría de parientes, excepto uno

Regeneración, 20 de marzo 2026– Se identificó al niño que encontraron muerto dentro de un saco en un terreno sin construir en Ciudad Juárez, Chihuahua; el infante se llamaba Eitan Daniel y tenía un año y medio de vida.

(En la actualización liberan a los parientes y queda detenida solo la madre del menor. ndlr)

Seguimiento

Las autoridades hicieron seguimiento con las cámaras de seguridad desde el momento en que fue descubierto.

El objetivo era averiguar cómo llegó al lugar donde su cuerpo fue dejado en el kilómetro 27 de la carretera hacia Casas Grandes.

La investigación condujo al descubrimiento de una casa en la colonia Fronteriza.

Esta fue asegurada por las autoridades en espera de que el juez permita realizar las búsquedas necesarias.

Identificación

De esta manera se pudieron identificar a los supuestos culpables y/o cómplices:

El padre del niño, llamado Bryan Adrián «N», originario de El Paso, Texas, quien tenía antecedentes por tráfico de drogas.

La madre, Vianey Esmeralda «N», que no mostró remordimiento al ser detenida.

La abuela, Erika «H», de 44 años, originaria de Durango.

La bisabuela, Valeria «N», de 70 años.

Raúl Rosendo, de 48, tío del niño.

Arresto

Así, estas personas se pusieron a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Norte en Ciudad Juárez para su proceso judicial.

La investigación determinará la participación de cada uno en el crimen de infanticidio.

Por ahora, la detención es por desobediencia y resistencia al arresto mientras se reúnen pruebas sobre su nivel de implicación en el infanticidio.

Violencia despiadada

“La violencia ejercida sobre Eitan se daba en contextos que básicamente eran en contextos de poca tolerancia.

Lo normal que sea un niño de un año y seis meses, que es llorar cuando tiene hambre, que pida atención de sus padres de familia, ¿no?

Entonces, ese tipo de violencia se ejercía sobre él de una manera cruel, de una manera despiadada.

Y seguramente esto va a tener un resultado de todo el peso de la ley, de toda la justicia contra estas personas”.

Afirmó Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.

Rescate

Después de la operación, se logró rescatar a otro niño de 2 años y 7 meses.

El pequeño también muestra signos de violencia y lo entregaron al DIF del estado para su cuidado.

“Hoy sabemos que la conducta que llevó a este homicidio fue una conducta reiterada, no fue un hecho cometido de una sola vez.

El cuerpo presentaba una serie de lesiones anteriores que se habían reparado.

Una serie de pruebas que aseguraban que el menor había estado amarrado”, explicó Loya Chávez.