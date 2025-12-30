Sheinbaum visita hospitales en Oaxaca

Entrega de apoyo a lesionados y en todo lo que se requiera: Sheinbaum. Fiscalía y Comisión de atención a Víctimas atienden

Regeneración, 29 de diciembre de 2025. En Oaxaca, la Presidenta Sheinbaum realizó un recorrido por los hospitales de Tehuantepec del ISSSTE, Salina Cruz y el Hospital 2 de Salina Cruz del IMSS.

Esto, para verificar que todas y todos los lesionados por el incidente registrado ayer domingo 28 de diciembre en la línea Z del Tren Interoceánico reciben atención médica.

Sheinbaum

Hoy en Oaxaca estuvimos con algunas de las personas hospitalizadas y con familiares de quienes lamentablemente fallecieron en el accidente del Tren Interoceánico.



Las secretarías de Gobernación, Marina y Bienestar, así como IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, atienden a cada… pic.twitter.com/cPujIOUtYk — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 30, 2025

“Es un apoyo inmediato (el que se está entregando a los lesionados), además, repito, de los gastos de traslado y todo el apoyo que requieran los familiares.

«Y se va a apoyar con todo lo que se requiera, de acuerdo a lo que le determine la Fiscalía y por parte de la Comisión de Víctimas de la Secretaría de Gobernación se va a dar todo el apoyo a todas las familias”.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informa prioridades del Gobierno de México tras accidente del Tren Interoceánico: atender a víctimas y familias de manera directa, esclarecer los hechos, así como garantizar la seguridad de vías e infraestructura. Sigue el trabajo… pic.twitter.com/7lu5ipQsUR — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 29, 2025

Lo anterior, informó en entrevista con medios a su llegada al Hospital General de Zona No. 2 de Salina Cruz.

Se trata de un primer apoyo de 30 mil pesos a las familias para cubrir gastos inmediatos de traslado.

En tanto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), servidoras y servidores de la Nación.

Así como servidores públicos del Gobierno de México y estatal dan seguimiento a las y los lesionados.

Estuvo acompañada del secretario de Marina, almirante Raymundo Morales; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Félix Medina.

Así como el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez; y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

#UltimaHora 🏥 El director del IMSS, Zoé Robledo, presentó el reporte de los heridos tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico; informó que varios están en recuperación y algunos ya fueron dados de alta. pic.twitter.com/fQmLC692TV — JUCA Noticias (@JucaNoticias) December 29, 2025

Datos

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Gobernación, al momento, 34 personas continúan hospitalizadas recibiendo atención médica especializada.

#Nacional



La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) acudió al Hospital del #IMSS en #SalinaCruz, #Oaxaca, donde se atienden a las personas heridas del incidente ocurrido en el Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec el pasado 29 de diciembre. Al ingresar… pic.twitter.com/OrqEoyjLD5 — SPR Informa (@SPRInforma) December 29, 2025

En tanto que ya fueron recuperados los cuerpos de las 13 personas que lamentablemente perdieron la vida.

Para brindar mayor información y orientación a los familiares de las personas afectadas, la Secretaría de Gobernación pone a disposición el siguiente número para atención a víctimas:

55 22 30 21 06.